TİP: İzmir Limanı İsrail'i beslenmeye devam ediyor!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü’nün Alsancak Limanı’ndan İsrail’e gittiğini öne sürdüğü 28 Ekim günü yola çıkan Liberya bayraklı ‘Trans Carrier’ isimli Ro-Ro kargo gemisi önceki gün İsrail’in Ashdod kentine demir attı.

“AHLAKİ ÇÖKÜŞ”

Geminin, Akkuş Grup bünyesindeki Ege Gazbeton markalı ürünlerin taşıdığını iddia eden TİP İzmir İl Sözcüsü Av. Sena Yazıbağlı, “Bu limandan İsrail beslenmeye devam ediyor!” başlıklı basın açıklaması düzenledi. Yazıbağlı, geminin hareket ve varış bilgilerini uluslararası deniz trafiği sistemlerinden elde ettikleri görüntüleri paylaşarak “Açık kaynaklardan, herkesin erişimine açık deniz trafiği uygulamalarından elde ettiğimiz bilgilere göre; “TRANS CARRIER” isimli, Liberya bayraklı kargo gemisi 28 Ekim 2025 tarihinde saat 20.33’te İzmir Limanı’ndan kalkmış ve 2 Kasım 2025 tarihinde saat 06.26’da İsrail’in Ashdod Limanı’na ulaşmıştır. Bu rota, yalnızca iddia değil, herkesin erişebileceği denizcilik altyapısında izlenebilen bir veridir. Bu durum, Ticaret Bakanlığı’nın kamuoyuna verdiği beyanlarla çelişmektedir. Bakanlık, ‘İsrail ile ticaret sona erdirildi’, ‘İhracat-ithalat sıfırlandı’ diyerek kamuoyuna açıklamalarda bulunmuş. Sözle yapılan ambargo ilanlarıyla kamuoyunun bilgilendirildiği; ancak gerçekte hâlâ bu limanlardan İsrail’e doğru seferlerin devam ettiği görülmektedir. Bu durum yalnızca bir ticaret meselesi değildir. Aynı zamanda çağımızın en büyük insanlık onuru meselesidir. Çünkü limanlarımızdan sadece ticari mallar değil, emperyalist amaçlarla, en büyük destekçisinin ABD olduğu bir soykırımın bütün imkanları da taşınmaktadır. Bu gemi, Gazze’deki soykırıma karşı sessiz kalanların, ticari çıkar uğruna insanlık değerlerini satanların simgesidir. Bu tablo, sadece politik bir yalan değil, ahlaki bir çöküştür. Bu limandan kalkan her gemi, savaş suçlarını daha da büyütecek şekilde insanlığa karşı suç işlemektedir” dedi.

“SÖZLERİNİZİN HİÇBİR KIYMETİ YOKTUR”

Yazıbağlı, TİP olarak yapılması gerekenleri şu şekilde dile getirdi; “İsrail ile ticaret koşulsuz ve şartsız kesilmeli ve artık bu suça ortak olunmamalıdır. Ticaret Bakanlığı, İsrail ile devam eden ticaretin hangi firma/rotalar üzerinden seyrettiğini ve hangi malların taşındığını açıklamalıdır. Halka açıkça “ambargo” yalanını söyleyen bütün siyasi yetkililer, derhal hesap vermelidir. Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Örgütü olarak üzerimize düşen sorumluluğu biliyor ve kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz: Bu limandan insanlık suçuna araç olacak hiçbir mal çıkmayacak! Halka her gün yeni bir yalan söyleyen Saray Rejimi’ne sesleniyoruz, Sözlerinizin hiçbir kıymeti yoktur. Filistin halkının kağıt üzerindeki “ambargo” ilanlarına, hamasi söylemlere değil; gemilerin limandan kalkmamasına, yüklerin İsrail rotasına yönelmemesine ihtiyacı vardır. Türkiye İşçi Partisi olarak; Filistin halkıyla dayanışmayı sadece sözde bırakmayacağız. Eyleme geçeceğiz, hakikati söyleyeceğiz, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Ve bu limanlarda insanlık onurunun pazarlanmasına izin vermeyeceğiz. Bu limanlardan kalkan her gemi, hükümetin iki yüzlülüğünün bir belgesidir. Biz bu belgeleri ifşa etmeye, halka doğru bilgileri vermeye ve gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Siyonist İsrail’e Tam Ambargo, Filistine Özgürlük”