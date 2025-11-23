TİP’li kadınlardan 25 Kasım mesajı: Özgürlük mücadelemizden bir gün bile vazgeçmeyeceğiz

TİP’li Kadınlar; eşit, özgür ve güvenceli bir yaşam mücadelesini büyütmek amacıyla, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı, partililer adına Pınar Alp Asil okudu.

Asil, kadınların sistematik baskıya maruz kaldığını, kadınların örgütlü mücadelesinin etki yarattığını belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da öldürülen kız kardeşlerimizin adlarını tek tek haykırmak için, birbirimizin sesine ses katmak için, ‘bir kişi daha eksilmeyelim’ diye alanlardayız. İktidar ise tam da bu yüzden bizden korkuyor; çünkü biliyorlar ki kadınlar sustuğunda değil, konuştuğunda ve örgütlendiğinde bu düzenin temelleri sarsılıyor” diye konuştu.

“25 YILLIK İKTİDARINIZ BİZİM SAÇIMIZIN TELİNİ OYNATAMAZ”

Asil, geçen sene 25 Kasım’da Şişhane’de, sadece "erkek adalet değil, gerçek adalet" dedikleri için gözaltına alındıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 25 Kasım’a günler kala bizlere açtıkları davalarla göz dağı verilmek isteniyor. Korkmuyoruz, daha da güçleniyoruz. Biz biliyoruz ki bu davalar AKP’nin, kadınlar üzerinde sokaklardan adliye koridorlarına süren sistematik bir yıldırma politikasıdır. Yılmayacağız. Ne 25 Kasım Şişhane gözaltınız ne de üzerine açtığınız davalarınız bizi mücadelemizden bir adım geri düşüremez. Alanları da birbirimizi de mücadelemizi de binlerce yıllık patriyarkal düzeninize karşı terk etmediysek, 25 yıllık iktidarınız bizim saçımızın telini oynatamaz!”

“SARAY REJİMİ KADINI AİLEYE KAPATMAK İSTİYOR”

11.Yargı Paketiyle kadınların üzerindeki baskının artırılmak istendiğini belirten Asil, şu ifadeleri kullandı:

“Erkek şiddeti her gün yeni bir kadın cinayeti haberi olarak karşımıza çıkarken, iktidar bütün politikalarıyla kadınları susturmaya, itaate zorlamaya, erkek şiddetine daha fazla açık hale getirmeye çalışıyor. Saray rejimi kadını aileye kapatmak, erkeğe ve devlete daha bağımlı kılmak, kadınların emeğini ve bedenini denetim altında tutmak istemektedir. Bugün önümüze konulan 11. Yargı Paketi de bu ideolojinin bir devamıdır. Kadınları, çocukları, işçileri, muhalifleri korumak yerine; cezasızlığı büyüten, şiddeti görünmez kılan, hak arayanı ‘suçlu’ ilan eden bir yargı rejimi kurmak istiyorlar. İyi hal indirimleriyle, tutuksuz yargılamalarla, delil yok sayan mahkemelerle erkek şiddetine kalkan olan bu düzen, yasaları da mahkemeleri de erkek egemenliğinin hizmetine veriyor. Biz, erkek yargının değil, kadınların ve emekçilerin adaletinin peşindeyiz."

İktidarın bu politikalarına karşı sokaklarda, işyerlerinde, evlerde, kampüslerde bu mücadeleyi büyüteceklerini söyleyen Asil, "Bizi davalarla, yasaklarla, polis barikatlarıyla yıldıramazsınız. Daha dün Kızılay davasından beraat ettik, yarın da 25 Kasım davasından edeceğiz. Mahkeme salonlarını, adalet ve hakkını arayanlarla değil, sokakta onlarca suç kaydıyla gezen katilleri, çeteleri, uyuşturucu baronlarını yargılayarak meşgul edin. Öldürülen kız kardeşlerimizin ismini haykırmaktan, erkek-devlet şiddetini teşhir etmekten, eşitlik ve özgürlük mücadelemizden bir gün bile vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkenin geleceğini, karanlık yargı paketlerinin, erkek egemen gerici politikaların değil, örgütlü kadınların mücadelesi belirleyecek. Bir kez daha söylüyoruz: Korkmuyoruz” dedi.