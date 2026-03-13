Torbalı Belediye Başkanı Demir’den kağıt fabrikası tepkisi: Geleceğimizi savunacağız

Resmi Gazete kararıyla Torbalı’da 94 hektarlık alan Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. için özel endüstri bölgesi ilan edildi. Böylelikle Torbalı Belediyesi bu süreçte devre dışı bırakıldı. Kararın ardından Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, fabrikanın su kaynakları ve tarım alanlarına zarar vereceğini belirterek açıklama yaptı.

“GÜNLÜK 3 BİN TON SU KULLANACAK”

Gazi Mustafa Kemal Mahallesi’nde, Gurgur Dağı ve Fetrek Çayı çevresinde kurulması planlanan kağıt fabrikasına değinen Başkan Demir, tesisin su kaynakları açısından ciddi riskler barındırdığını söyledi. Fabrikanın günlük yaklaşık 3 bin ton su tüketimi olacağını ifade eden Demir, Torbalı’da bir kişinin ortalama günlük su tüketiminin 150 litre olduğunu hatırlatarak, “Firmanın günlük kullanacağı su miktarı yaklaşık 20 bin Torbalılının bir günde kullandığı suya denk geliyor. Böyle bir su tüketimi Torbalı’nın içme suyunu ve tarımsal sulama suyunu doğrudan azaltacak” dedi. Bilirkişi raporuna da değinen Başkan Demir, “Fabrikanın kurulmasının ilçemize bir çok zarar vereceği tespit edilmiş, üstelik bu tespitler benim değil, itirazımız sonucu açtığımız davanın hakiminin yani mahkemenin atadığı, firmanın almış olduğu ÇED raporunu red eden 4 ü alanında uzman profesörlerden oluşan bilim insanlarının tespitleri” dedi.

GURGUR DAĞI’NDAKİ SU KAYNAKLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Demir, Gurgur Dağı eteklerinde bulunan üç büyük su kuyusunun Torbalı’nın uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu belirterek fabrikanın bu bölgeye kurulmasının önemli bir risk oluşturduğunu dile getirdi. Başkan Demir, bu kuyuların ilçenin yaklaşık 50 yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğuna dikkat çekti. Fabrikadan çıkacak atık suların Fetrek Çayı üzerinden yeraltı sularına karışacağını ifade eden Demir, bunun hem içme suyu kaynaklarını hem de tarımsal sulamada kullanılan yeraltı sularını kirleteceğini söyledi. Demir ayrıca fabrikanın faaliyetleri sonucunda yılda 5 bin 200 ton kimyasal ve 3 bin 120 ton biyolojik atık oluşacağının hesaplandığını belirtti.

“TORBALI TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TARIM MERKEZLERİNDEN BİRİ”

Torbalı’nın Türkiye’nin en verimli tarım ovalarından biri olduğunu vurgulayan Demir, “Ege Bölgesi’nin kışlık sebze ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’i Torbalı Ovası’ndan karşılanıyor. Bu nedenle suyun azalması ya da kirlenmesi yalnızca Torbalı’yı değil, Türkiye’nin gıda üretimini de doğrudan etkileyecek” dedi. Sürecin geçmişine de değinen Başkan Demir, “Biz bu projeye karşı çıkarken ilk günden beri siyaseti bir kenara bıraktık, siyaset üstü gördük. CHP, AK Parti, başta olmak üzere tüm siyasi partilerin ilçe başkanlıkları, Torbalı Ticaret Odası, tüm STK’lar ve vatandaşlarımızla birlikte bu fabrikanın açılmaması için, Torbalı’nın geleceği için tek vücut olduk, mücadele ettik.” dedi. Fabrikanın aldığı ÇED olumlu kararının iptali için 7 Nisan 2025’te dava açtıklarını belirten Demir, mahkeme süreci devam ederken Resmi Gazete’de yayımlanan kararla alanın özel endüstri bölgesi ilan edildiğini söyleyerek “Bu kararla belediyemiz devre dışı bırakıldı ve fabrikanın kurulmasının önü açıldı” ifadelerini kullandı.

“YATIRIMA KARŞI DEĞİLİZ”

Torbalı’da yatırıma ve istihdama karşı olmadıklarını vurgulayan Demir, doğaya ve su kaynaklarına zarar verecek yatırımlara karşı mücadele edeceklerini belirtti. Demir, “Torbalı’nın suyunu, toprağını ve geleceğini korumak için mücadelemizi hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.