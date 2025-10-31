Torunlara kahve sözü: İleri yaş baristalar iş başında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, renkli bir etkinliğe imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Güzelyalı’da bulunan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ne kayıtlı ileri yaş yurttaşlar, Meslek Fabrikası’nda bir günlük barista eğitimine katıldı. Üç gün boyunca üç farklı grup halinde eğitime gelen katılımcılar, Barista Eğitmeni Ercan Turan tarafından teorik ve uygulamalı olarak kahveye dair bilgiler edindi. Kahvenin inceliklerini öğrenen katılımcılar, daha sonra eğitmenin yönlendirmesiyle farklı kahve çeşitleri yapmayı öğrendi. Genç jenerasyonun daha çok yeni nesil kahve kültürüne sahip olduklarını belirten katılımcılar, eğitimin ardından torunlarına farklı çeşitlerde kahve yapmayı deneyeceklerini söyledi.

TOPLAM 36 KİŞİYE EĞİTİM

Proje hakkında bilgi veren Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, “Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak 28 kurs merkezinde mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerine devam ediyoruz. Dönem dönem yurttaşlardan veya belediyemizin birimlerinden gelen talepleri de değerlendiriyoruz. Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü tarafından gelen talep doğrultusunda, Güzelyalı Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nden faydalanan yurttaşlar için barista eğitimi düzenledik. Üç gün boyunca üç farklı grupta toplam 36 kişinin katılımını planlıyoruz. Ümit ediyoruz ki buradan eğitim alan kişiler hayatlarında bir kazanım elde etmiş olur” dedi.

JENERASYON FARKI KAPANIYOR

Sağlıklı Yaşam Şube Müdürü Ferhat Yıldız da “Amacımız, ileri yaş grubunu bir araya getirerek onlar için etkileşim sağlamak. Ülke olarak bizde çay kültürü daha yaygın ama İzmir, kahve tüketimi konusunda önde gelen şehirlerden biri. Burada da kahve kültürünü anlatmaya çalışıyoruz. İleri yaş bireylerin, yeni jenerasyonun kahve kültürünü tanımasını, hayata adapte olmasını sağlıyoruz. Devir öyle hızlı değişiyor ki ülkemizde de yeni nesil kahveler son 10 yılda hızlıca gelişti. İleri yaş bireyler buna adapte olmakta zorlanıyor. Bu farkı kapatmak için onlara böyle bir etkinlik planladık” diye konuştu.

“TORUNLARIMA BUNDAN SONRA KAHVE YAPACAĞIM”

Eğitime katılan 73 yaşındaki Hüdaverdi Kiraz “Hocamız kahvenin nasıl yapılacağını anlattı. Kahve yapmayı gösterdi. Kahve makineleri harika. Kahveyi öğüttük, sıkıştırdık ve kahve yaptık. Şimdi de yaptığımız kahveleri içiyoruz. Mağazaların önünden geçerken çok güzel bir koku yayılıyor. Demek ki aroması çok güzel diyeymiş. Torunlarıma bundan sonra kahve yapacağım ve tavsiye edeceğim. Kahvenin nasıl yapıldığını gördüğümü anlatacağım. Aynı şeyleri onların da uygulamasını isteyeceğim” derken, 84 yaşındaki eşi Mehmet Kiraz da etkinlikten çok memnun kaldığını ve evde eşine kahve yapacağını söyledi.

“BURADA DAHA GENÇ OLDUK”

72 yaşındaki Emel Şenci de “Kahveyi torunlarım çok seviyor. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Bu kadar kahve çeşidine elbette yabancıyız. Biz bir tek Türk kahvesi yapıyoruz. Onlar daha farklı çeşitler yapıyor. Bundan sonra onlara ben kahve yapacağım” ifadelerini kullandı. 76 yaşındaki Nuriye Bakır da “Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Bu kahvenin 40 yıl hatırı var. Ben evde Türk kahvesi yapıyorum ama bugün ilk defa farklı bir kahve yapmayı deniyorum. Bundan sonra inşallah bir kahve makinesi alıp evde yaparım. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu etkinlik için çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk. Ben zaten gencim ama burada daha genç olduk” sözlerine yer verdi.