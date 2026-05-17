Tüketici hakem heyetlerinin azaltılmasına karşı imza kampanyası

İzmir Kent Konseyi ve Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) İzmir Şubesi iş birliğiyle, tüketici hakem heyetlerinin sayısının azaltılması kararının sonuçlarını değerlendirmek amacıyla bir panel düzenlendi. İzmir Kent Konseyi Homeros Salonu'nda yapılan panelde, söz konusu sürecin tüketicilerin hak arama özgürlüğüne etkileri ile hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması ele alındı.

Etkinlikte, alanında uzman isimler tüketici hakları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. TükoDer İzmir Şube Başkan Yardımcısı Tamer Gören, tüketici hakları ve hakem heyetlerinin tarihsel gelişimini anlattı. TükoDer MYK Üyesi Av. Birgül Değirmenci, heyetlerin yeniden yapılandırılmasının hukuki ve sosyal etkilerine değindi. TükoDer İzmir Şube Başkanı Av. Fatih Kurdoğlu ise sayıların azaltılmasını tüketici örgütleri açısından değerlendirdi. İzmir Barosu’ndan Av. Arabulucu Emrah Ertan, konuya ilişkin hukuki değerlendirmelerini paylaştı.

"HAK KAYIPLARINA NEDEN OLABİLİR"

Panelde yapılan değerlendirmelerde, tüketici hakem heyetlerinin vatandaşlara harç ve masraf ödemeden hızlı ve kolay hak arama imkanı sunduğu, piyasada denge ve disiplin sağladığı vurgulandı. Sayıların azaltılmasının başvuru süreçlerini zorlaştıracağı, karar sürelerini uzatacağı ve özellikle dar gelirli ile kırsaldaki vatandaşlar açısından hak kayıplarına neden olabileceği belirtildi. Açıklamada, heyetlerin azaltılması yerine, yoğunluk dikkate alınarak ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni heyetler kurularak güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Kararın geri çekilmesi ve tüketicilerin sesinin duyurulması amacıyla TükoDer İzmir Şubesi tarafından "Tüketici Hakem Heyetleri Kapatılmasın" başlıklı bir imza kampanyası başlatıldığı duyuruldu. Yurttaşların, 31 Mayıs 2026 tarihine kadar hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında İzmir Kent Konseyi ve TükoDer İzmir Şubesi'ne giderek kampanyaya destek verebilecekleri bildirildi. Yapılan ortak açıklamada tüm yurttaşlar ve sivil toplum kuruluşları haklarına sahip çıkmaya davet edilerek, "Tüketici Hakem Heyetlerinin sayısını azaltmaya yönelik bu düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir. Aksine, bu heyetlerin sayısı artırılmalı, kurumsal kapasiteleri güçlendirilmeli ve tüketicilerin hak arama süreçleri daha da kolaylaştırılmalıdır. Güçlü bir tüketici, güçlü bir hukuk devleti demektir" çağrısında bulunuldu.