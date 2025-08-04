Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun dava tarihi belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” ve “usulsüzlük” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen 119 kişiden 99’u savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya‘nın aralarında bulunduğu 60 kişi tutuklandı.

19 EYLÜL'DE YAPILACAK

4 Temmuz’da tutuklanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve diğer sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasını 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 09.30’da yapacak.