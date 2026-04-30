Turgay Gönenç şiirleriyle anıldı

İzmir Kültür Sanat Konseyi, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü'nde milli gelir gurubunda göreve başlayan, İzmir'de Bölge Müdürlüğü yapan, Ege ve 9 Eylül üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışan, TRT'de müzik programı yapan, şair, yazar ve ressam Mehmet Turgay Gönenç'i, Arya Kamalı Uluslararası Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle andı.

Açış konuşmasını Arya Kamalı Uluslararası Kültür Sanat Merkezi Müdürü Gülnur Çavuş’un yaptığı söyleşide kolaylaştırıcı Ulusal Eğitim Derneği Merkez Denetim Kurulu Üyesi Özkan Sucuoğlu yaptı. Yönlendiriciliğini eğitimci, şair, yazar Asım Öztürk'ün olduğu etkinlikte Turgay Gönenç'in şiirlerini, Şairler ve Bestekarlar Derneği Başkanı Nurgül Ekeke seslendirdi. Anılarını, kızı Dr. Zeynep Gönenç Ünal anlattı. Asım Öztürk, birlikte yaptıkları sohbetlerden söz etti ve kişiliği hakkında bilgilendirme yaptı. Kızları, eşi, damatları, akrabaları ve dostlarının hazır bulunduğu etkinlikte, öğretmen arkadaşı, İzmir Kent Konseyi Eğitim Meclisi Başkanı Kadir Karpuz, matematiği şiir gibi anlattığını, öğrencilerine sevdirdiğini ve çok iyi bir öğretmen olduğunu söyledi. Program bina önünde çekilen fotoğrafla sona erdi.