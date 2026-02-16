Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde küratörlüğünü Özer Ulukaya’nın üstlendiği, sanatçılar Rümeysa Yılmaz ve Münteha Çağatay’ın yer aldığı "Sanat İyileştirir" atölyesi kapsamında gerçekleşen resim sergisi açıldı.

Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde üç gün süren atölyede; Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezleri ile Firdevs Gürel Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri duygu ve hayal dünyalarını resmetti. Söz konusu resimlerden oluşan sergi ise 16-17 Şubat 2026 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar açık olacak.

Sergide aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluk projesine de imza atıldı. Sergiden elde edilecek gelirin tamamı SMA Tip2 kas hastalığıyla mücadele eden Turgutlu’nun evladı Feyyaz Alperen Cantekin’in sağlığına kavuşması adına yürütülen yardım kampanyasına bağışlanacak.

AKIN’DAN FEYYAZ ALPEREN’İN KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISI

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Çetin Akın, sosyal sorumluluk projelerine verilen önemi vurgulayarak, şunları söyledi:

"Turgutlu’da farklı etkinliklere imza atmaya devam ediyoruz. Bunların yanında Turgutlu Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde hep ön planda yer alıyoruz. Feyyaz Alperen’in kampanyasında yüzde 68’e ulaştık. Ramazan Bayramı’nın birinci gününde kampanyamız sona eriyor. Önümüzde yaklaşık bir aylık süreç var. Bu süreci çok iyi değerlendirmemiz lazım. Tüm hemşehrilerime, son bir güçle Feyyaz Alperen’e destek verme çağrısı yapıyorum. Sanatçı arkadaşlarımız, Çocuk Kültür Sanat Merkezleri ve Firdevs Gürel Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencilerimizle çok güzel çalışmalara imza attılar. Bütün hemşehrilerimizi Eski Belediye Binamızdaki sergiyi ziyaret etmeye ve resimleri satın almaya davet ediyorum. Buradan elde edilecek gelir Feyyaz Alperen’in kampanyasına bağışlanacak. Bu güzel ve anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

“TURGUTLU BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOK GÜZEL BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ BAŞLATILDI”

Küratör Özer Ulukaya ise "Değerli Feyyaz Alperen için iki sanatçı arkadaşım ‘Sanat İyileştirir’ Atölyesi ve Resim Sergisi kapsamında Turgutlu’daydı. Turgutlu Belediyesi'nin destekleriyle çalışma gerçekleştirdik. Bu atölyede çok değerli yavrularımız resimler yaptılar ve çok güzel işler çıkardılar. Turgutlu Belediyesi tarafından çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı ve sergiden elde edilecek gelir Feyyaz Alperen’in tedavisi için devam eden kampanyaya bağışlanacak. Başkan'ımız Çetin Akın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.