Turizm işçilerinden grev kararı: Bakanlıktan 'sendikal baskı' cezası

Bodrum Yalıçiftlik mevkiinde faaliyet gösteren Hapimag Turistik Yatırım Ticaret A.Ş.’ye ait Hapimag Resort Sea Garden Otel’inde, sendika ile işveren arasındaki uyuşmazlık grevle sonuçlandı. Otelde 30 yıldır örgütlü bulunan Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS), işverenin yeni dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerini reddetmesi ve işyerindeki sendikasızlaştırma girişimleri üzerine otel önünde basın açıklaması yaptı.

"MASAYA OTURMADILAR, İSTİFAYA ZORLADILAR"

Açıklamada yeni dönem TİS görüşmeleri için 26 Ocak 2026 tarihinde işverenle bir araya gelinmek istendi ancak işveren müzakere masasına oturmayı ve teklif taslağını görüşmeyi reddettiği belirtildi. Uyuşmazlıkla sonuçlanan sürecin ardından işverenin, işçilerin örgütlü gücünü kırmak amacıyla 18 Mart'ta çalışanlara "Sendikadan ayrılmanız halinde 5 bin TL prim ve yüzde 30,8 oranında yıllık TÜFE zammı vereceğiz" teklifinde bulunduğu iddia edildi. Sendika, "Burada çalışmak istiyorsanız sendikadan ayrılın" denilerek işçilere açıkça baskı yapıldığını ve söz konusu zammın 6 Nisan'da tüm çalışanlara uygulandığını belirtti.

BAKANLIKTAN İŞVERENE CEZA

İşyerindeki sendikasızlaştırma iddiaları ve hukuki ihlaller TOLEYİS tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na taşındı. Bakanlık müfettişlerince işyerinde yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporda, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na aykırı hareket edildiği tespiti yer aldı. Raporda, işverenin işçileri sendika üyeliğinden ayrılmaya zorladığı ve sendikal baskı uyguladığı kesinleşirken, işveren hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

"KOMŞU OTELLE YÜZDE 35 ZAMDA UZLAŞTIK"

Bölgedeki çalışma barışını korumak ve haksız rekabet yaratmamak adına yeknesak sözleşmeler imzalamayı ilke edindiklerini vurgulayan sendika yönetimi, aynı bölgedeki Club Med Palmiye Bodrum Oteli ile yürütülen süreci örnek gösterdi. TOLEYİS, Club Med işvereniyle yürütülen yapıcı görüşmeler sonucunda 5 Mart 2026 tarihinde ilk yıl için yüzde 35 ücret zammı üzerinden sözleşme imzalandığını hatırlattı.

"HEDEFLERİ KÂR MAKSİMİZASYONU"

Hapimag işvereninin tavrını "kötü sermayedar zihniyeti" olarak nitelendiren TOLEYİS'in açıklamasında, "Teklif aynıysa, sendika neden yok sayılmıştır? Cevap nettir: Bu kötü sermayedar zihniyeti, tamamen kar maksimizasyonu odaklı bakış açısı ile örgütlü emeği devre dışı bırakarak daha düşük maliyetle süreci yönetmek, uzun vadede bölgede rekabet avantajı elde etmek amacıyla hareket etmiştir. Eğer işveren gerçekten işçilerini düşünseydi; Onların iradelerine ve 30 yıllık örgütlü emeklerine saygı duyarak Sendika ile müzakere masasına oturur, sözleşmeyi imzalardı. Bugün, bu grev haksızlığa uğramış, yok sayılmış tüm emekçilerin grevidir. Hak, onu almak için mücadele edenlerindir” ifadeleri kullandıldı.