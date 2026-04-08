Türk Parlamenterler Birliği’nden Meslek Fabrikası tepkisi

Tapusunun İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçmesi sonrası Meslek Fabrikası’nın polis zoruyla tahliye edilmesine tepkiler sürüyor. Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi de “Meslek Fabrikası’nın Vakıf adına tescil edilmesi hukuka aykırıdır” başlıklı bir açıklama yayımladı.

“Tarihi Süreç ve Mülkiyet Durumu” diye başlayan açıklamada, “İzmir tüccarlarından Yoan Tuzakoğlu ve Vasil İstefanidi tarafından 1908 yılında un fabrikası olarak inşa edilmiştir. 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Bakanlar Kurulu kararıyla kamulaştırılarak İzmir Belediyesi mülkiyetine verilmiştir. 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu kapsamında yapılan kadastro çalışması sonucunda 28.11.1940 tarihinde İzmir Belediyesi adına tescili yapılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından taviz bedeli ödenerek 2.10.2007 tarihinde “mukataalıdır şerhi” kaldırılmıştır. ve daha sonra restore edilerek meslek edindirme merkezi olarak hizmete açılmıştır” denildi.