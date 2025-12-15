Türkan Saylan, 90. yaş gününde İzmir’de anıldı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) efsane Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, doğumunun 90. yılında İzmir’de anıldı. ÇYDD Gaziemir, İzmir, Karşıyaka, Seferihisar, Torbalı ve Urla şubelerinin Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde ortaklaşa düzenlediği anma programı; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanları, demokrasi ve çağdaşlaşma yolunda emek vermiş aydınlar ile Prof. Dr. Türkan Saylan ve Prof. Dr. Türkel Minibaş anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programın açış konuşmasını ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tanzer Boğan yaptı. Boğan konuşmasında, Türkan Saylan’ın yaşamı boyunca çağdaşlığı, bilimi, laikliği ve insan haklarını savunduğunu; özellikle kız çocuklarının eğitime eşit erişimi için verdiği mücadelenin bugün de yol gösterici olduğunu vurguladı. Saylan’ın Cumhuriyet değerlerine bağlı duruşuyla yalnızca bir döneme değil, kuşaklar boyunca sürecek güçlü bir mirasa imza attığını ifade etti.

TİYATRO, ŞİİR VE ŞARKILARLA ANILDI

Program kapsamında sahne alan Gaziemir Şubesi Çocuk Korosu performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı. Ardından belgesel gösterimi, Türkan Saylan’ın yaşamını; cüzzamla mücadelesinden Kardelenler Projesi’ne, binlerce kız çocuğunun hayatına dokunan eğitim seferberliğine uzanan yönleriyle ele aldı. Urla şubesinin katkılarıyla Ercan & Gökhan Çağıran kardeşlerin ozanların türkülerinden oluşan müzik dinletisi salonda duygusal anlar yaşatırken, ÇYDD İzmir Şubesi bursiyerleri Şevval Özçoban ve Nurallah Güzen tarafından, Türkan Saylan’ın anısına yazılmış şiirlerin seslendirilmesi ise büyük beğeni topladı. Gençlerin dinleti sonunda hep birlikte seslendirdiği “Yak Mustafa Kemal Ateşini”, alkış aldı. Karşıyaka Şubesinin katkılarıyla sahnelenen, gençlerin Türkan Saylan’ın yaşamından kesitler sunduğu tiyatro/dramatik anlatımda Türkan Saylan’ın yaşamı boyunca maruz kaldığı haksız suçlamalar, toplumsal baskılar ve buna karşı sergilediği onurlu duruş sahneye taşındı. Performans, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Katılımcılar, onun çağdaş, laik, bilimsel ve kamucu eğitim anlayışını yaşatma sorumluluğunun altını bir kez daha çizdi.

Anma töreninin sonunda, gecenin sunuculuğunu üstlenen derneğin mezunu Öznur Aydın, “Bugün burada, 90 yıl önce başlayan ve dokunduğu her hayatla büyüyen bir hikâyeyi andık. Onun cesareti, adalet anlayışı ve çocuklara duyduğu sınırsız sevgi hepimize sorumluluk yüklemeye devam ediyor. Bizler de yalnızca bir anma programı gerçekleştirmedik; onun mücadelesini geleceğe taşıma sözünü bir kez daha yineledik. Umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü umut, çalışanın ve direnenin ödülüdür.” dedi.