Hava kirliliği alarm veriyor: Keşan'da soba ve kaloriferlere 'saat' ayarı

Keşan'da doğal gaz kullanımın yaygınlaşması ve kömür kontrollerinin sıklaşması ile önemli ölçüde azaltılan hava kirliliği oranı, riskli seviyelere geldi. Nüfusu yaklaşık 85 bin olan ve doğal gaz kullanımının arttığı Keşan'da, hava sıcaklığındaki ani düşmeler ve inversiyon dönemlerinde hava kirliliği de artış gösteriyor. İlçede hava kalitesi düşerken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nın güncel verilerine göre; atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış görüldü. Yine bu verilere göre; Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, 5 kattan fazla artarak 285’e yükselerek 'kötü' değerlere ulaştı.

'YÜZDE 4 ORANINDA KİREÇ KATILSIN' ÖNERİSİ

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi Keşan Kaymakamı Aziz Mercan başkanlığında toplanarak, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik kararlar aldı. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınan karar gereği kömür torbalarının üzerine firmalar tarafından yakılmasının zararlı ve yasak olduğu ibareli uyarı yazıları yazılacağı ve yerli kömürlere üretici firma tarafından torbalama öncesinde yüzde 4 oranında kireç katılacağı belirtilerek, "Geçmiş dönemlerde bastırılan veya hazırlanan kömür torbalarının kullanımı yasaktır. Eski torbaların bu kararda belirtilen esasları içeren yeni torbaların içine konulması ya da baskı veya yapıştırma vb. yoluyla yeni torba esaslarının sağlanması zorunludur. Üretici, ithalatçı, pazarlamacı ve paketleme tesisi sahibi kişi veya firma torbalama esaslarından müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sorumlulukları belirtir hükme, sözleşme metinlerinde yer verilmesi zorunludur. İthalatçı veya üretici kendisine ait bir tesiste torbalama yapamıyorsa, torbalama tesisine sahip ve torbalama işlemini yapacak olan gerçek veya tüzel kişiler ile anlaşma veya sözleşme yapmak ve belgelendirerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden izin almak zorundadır. Torbalanan kömürün Mahalli Çevre Kurulu kararında belirlenen özelliklere uygunluğundan; üretici, ithalatçı, pazarlamacı ve paketleme tesisi sahibi kişi veya firma müştereken ve müteselsilin sorumludur. Sorumlulukları belirtir hükme, sözleşme metinlerinde yer verilmesi zorunludur. Torba üzerindeki etiket bilgileri ve 'Torbaların yakılması zararlı ve yasaktır' uyarı yazısı okunabilir, torba rengi ile zıt renkte ve büyük puntolarla yazılır. Torbalar 2'nci kez kullanılamayacak şekilde dikiş veya ısıl işlem ile kapatılır. Yerli kömürlere üretici firma tarafından torbalama öncesinde yüzde 4 oranında kireç katılmasının uygun olacağı tavsiye edilmektedir. Yerli ve ithal kömür üreticileri, ortaya çıkan boş kömür torbalarının tüketiciden toplanmasını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak ve bu amaçla yapılacak maliyetleri karşılamakla yükümlüdürler" denildi.

'TİP EMİSYON BELGESİ' ARANACAKTIR

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, Keşan'a yerli kömür getiren taşıtların otogar girişinde kurulan denetim noktasında kömür denetim görevlilerine gerekli kontrollerini yaptırdıktan sonra giriş yapacağı ve açıkta kömür satışının yapılmayacağı yönünde karar aldı. Açıklanan kararda, "Kömür üreticileri; üretimin ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar kömürün miktarı, kalitesi, markasının ve torbasının başkalarınca kullanılmasının önlenmesi ve torbasının geri dönüşümünden sorumludur. Isınmadan kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereğince 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren üretilen ve satışa sunulan yakma tesislerinde 'Tip Emisyon Belgesi' aranacaktır. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde yakma sistemleri ile ilgili esaslar uyulması sağlanacaktır. Kalorifer kazanlarının yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen yetkili kalorifer ateşçisi kurslarına katılarak Ateşçi Belgesi almak zorundadır. Bir ateşçinin bir binada 2'den fazla kazan veya toplam daire sayısı 30'u geçecek şekilde birden fazla binada kalorifer kazanı yakması yasaktır. Boş kömür torbalarının yakılması, çevreye atılması yasaktır. Tüketiciler ve site yöneticileri tarafından torbalar ayrı biriktirilecek ve satıcı firma tarafından toplatılmaya hazır olarak bekletilecektir. Belediye sınırları içindeki alanlarda, yakma sistemlerini, satışa sunulan yakıtları ve satıcıların belgelerinin denetiminde ilgili belediyeler yetkilidir" ifadeleri kullanıldı.

KALORİFER VE KAZAN OCAKLARI EN AZ DÜZEYDE YAKILACAK

Belediye başkanlıklarının izin verilmeyen ve belirlenen özellikleri sağlamayan yakıtların kullanılmaması, yakıtların dağıtımı, yerleşim yerlerine girişi, satışı ve nihai kullanım aşamalarında gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması için denetim ekipleri oluşturacağı kaydedilen kararda, "Kömür denetim ekipleri ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekip, amir ve yöneticilerinden yardım talep etmeleri halinde kolluk kuvvetlerince derhal yerine getirilecektir. Kömür kamyonlarının ocak sahası çıkışından itibaren ilçe merkezlerine gelene kadar uygun noktalarda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetim yapılacaktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak kömür dağıtımının, 30.12.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ‘Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirlenen standartlara göre yapılması, kömür dağıtımı yapılmadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğüne başvurularak kömür numunelerinin alınması, analiz sonuçları uygun bulunan kömürlerin dağıtımının yapılması sağlanacaktır. 24 saatlik SO² ortalaması 125 µg/m³ ise genelde alınması gereken önlemlere ek olarak; Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferler sabah saat 10.00'dan sonra ve akşam saat 16.00'dan önce yakılacaktır. Hava kirliliği (SO² değeri saatlik 350 µg/m³’ ü aştığında) seviyeleri arttığında, kronik hastalara, çocuklara ve özellikle astım ve solunum yolu hastalıkları olan bireylerin dışarı çıkmamaları için belediye başkanlığınca anons yapılmak suretiyle gerekli uyarılar yapılacaktır. Teknik açıdan söndürülmeleri mümkün olmayan kalorifer ve kazan ocakları en az düzeyde yakılacaktır. Vatandaşlar hava kirliliğine ilişkin bilgi ve şikayetlerini ilgili ilçe ve belde belediye başkanlıklarının telefonlarına bildirecektir. Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun rastgele yerlere döküldüğünün tespiti halinde, ilgili belediye başkanlığı tarafından yasal işlem yapılacaktır. Yapılan denetimlerde Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uymayan, istenilen belgeleri ibraz etmeyen, baca temizliğini yaptırmayan, belirlenen sayıda kazan yakan, belirlenen özelliklere sahip olmayan, belgesiz kömür üreten, satan ve kullanan katı yakıt üreticilerine, satıcılarına, tüketicilere ve ateşçilere 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri, TCK’nın 181 ve 182’nci maddeleri, Belediye Kanunu, 5326 Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre cezai işlem uygulanacaktır" denildi.