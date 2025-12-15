Muğla'da iki başkan karşı karşıya

Muğla'nın Dalaman ilçesinde İŞKUR aracılığıyla işe alınacak 60 kişilik başvuru noktası tartışma yarattı.

AKP Dalaman İlçe Başkanlığı'nın başvuru noktası olarak gösterilmesine CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan tepki gösterdi.

"Devlet kurumlarına alınacak işçiler parti binalarından mı belirlenecek?" diye seslenen İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dalaman Kaymakamlığı bünyesinde yapılacağı duyurulan işçi alımlarının, İŞKUR üzerinden yayımlanmasına rağmen başvurularının AK Parti İlçe Başkanlığına yapılacağının söylenmesi, açık bir hukuk ve devlet ciddiyeti skandalıdır. Yapılan paylaşım sessiz sedasız “düzeltilmiştir.” Bu bir yanlış anlaşılma değil, yakalanmış bir niyettir.

Buradan soruyoruz:

• Kamu kurumlarına alınacak işçilerin başvuruları ne zamandan beri bir siyasi partinin ilçe binasına yapılmaktadır?

• AK Parti İlçe Başkanlığı, devlet adına personel toplama ve yönlendirme yetkisini kimden almıştır?

• Bu yöntemle yapılan alımlar liyakatli mi, yoksa partizan mı olacaktır?

• AK Parti üyesi olmayan vatandaşlar bu sürecin neresinde durmaktadır

Devlet kurumları AK Parti’nin istihdam ofisi değildir.

Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü, hiçbir siyasi partinin uzantısı olamaz.

Vatandaşın ekmeğini, aşını, umudunu siyasi sadakat testine tabi tutan bu anlayışı reddediyoruz.

CHP olarak çağrımız açıktır:

• Başvurular yalnızca İŞKUR ve ilgili resmi kurumlar üzerinden, şeffaf ve denetlenebilir şekilde alınmalıdır.

• Bu hukuksuz yönlendirmeyle ilgili sorumlular kamuoyuna açıklanmalıdır.

Bu ülke bir parti devleti değil, hukuk devletidir."

AKP'Lİ İLÇE BAŞKANI'NDAN YANIT GELDİ

AKP Dalaman İlçe Başkanı Hüseyin Ertuğrul'dan ise şu yanıt geldi:

CHP Dalaman İlçe Başkanı tarafından, İŞKUR Uyum Programı kapsamında ilçemizde yapılacak personel alımlarına ilişkin yapılan açıklamalar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

İlgili personel alımları; İŞKUR tarafından ilan edilmiş, Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olup, başvuru, değerlendirme ve seçim süreçlerinin tamamı ilgili kamu kurumlarının yetki ve sorumluluğundadır.

AK Parti Dalaman İlçe Başkanlığı’nın söz konusu duyuruda yer almasının amacı; herhangi bir şekilde personel belirlemek, başvuru almak ya da yönlendirme yetkisi kullanmak değildir. Yapılan paylaşım; vatandaşlarımızı bilgilendirmek, başvuru süreçleri hakkında bilinçlendirmek ve talep eden herkese eşit şekilde rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda verilen destek; siyasi görüş veya parti üyeliği ayrımı gözetmeksizin, talep eden tüm vatandaşlarımıza açık ve şeffaf bilgilendirme çalışmasıdır.

“Parti binalarından personel alımı yapılıyor” veya “devlet adına yetki kullanılıyor” şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunda yanlış algı oluşturma amacı taşımaktadır. Paylaşımın düzeltilmesi ise herhangi bir “niyet” meselesi değil; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yapılan açıklayıcı bir düzenlemedir.

AK Parti Dalaman İlçe Başkanlığı olarak; vatandaşlarımızın devlet desteklerinden ve kamu imkânlarından doğru, şeffaf ve eşit şekilde haberdar olmasını sağlamak, temel sorumluluğumuzdur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."