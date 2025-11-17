Türkiye Eğitim Reformu Manisa’da konuşulacak

Türkiye’nin eğitim sisteminin masaya yatırılacağı Türkiye Eğitim Reformu toplantısı Yunusemre Belediyesi ve Ne-Der’in (Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği) işbirliğiyle Manisa’da düzenlenecek. 22 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Toplantı Salonu’nda yapılacak olan etkinlik Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacak.

Yunusemre Belediyesi önünde Öğretmene ve Nitelikli Eğitime Saygı Zinciri oluşturulması ile devam edecek olan toplantıda Ne-Der Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir, Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Genel Başkanı Suat Özçağdaş açılış konuşmalarını yapacak.

Ardından başlayacak panellerde “Türkiye Eğitim Reformu çağrısı”, eğitim raporu ve mevcut sorunlar, politika önerileri ve yapay zeka gibi konular üzerine uzman isimler konuşacak.

Etkinliğin “Ne Yapmalı?” başlıklı panelinde de İlhami Arslan’ın kolaylaştırıcılığında Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu ile eğitimci, yazar ve şair Hamdi Topçuoğlu konuşmacı olarak yer alacak.