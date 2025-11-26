Türkiye Eğitim Reformu sonuç bildirgesi: Öğretmen üniversiteleri kurulmalı

Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği (Ne-Der), Manisa Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle 22 Kasım 2025’te Manisa’da geniş katılımlı Türkiye Eğitim Reformu başlıklı çalıştay düzenledi. Yaklaşık 800 kişinin katıldığı toplantı, hem yoğun ilgi hem de Türkiye’nin eğitim sorunlarına ilişkin somut çözüm önerileriyle dikkat çekti. Çalıştayda Ne-Der’in Türkiye’nin güncel ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı Öğretmen Üniversitesi projesi ile Türkiye Eğitim Reformu raporu ele alındı. Sunumlarda mevcut eğitim sistemine ilişkin kapsamlı bir durum tespiti yapılırken, öğretmen yetiştirme düzeninden eğitim programlarının yenilenmesine, dijital çağa uyumdan fiziksel altyapı yatırımlarına kadar birçok başlık tartışıldı.

TEMEL SORUN İSTİKRARSIZLIK

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’deki eğitim sorunlarının ülke gündemindeki pek çok yapısal meselenin temelinde yer aldığı vurgulandı. TÜİK, MEB ve PISA verilerinin, mevcut sistemin bilgi ve yapay zekâ çağında Türkiye’yi hak ettiği konuma taşıyamadığını gösterdiği ifade edildi. Dünyada Türkiye ile benzer koşullara sahip ülkelerin eğitim sistemlerini yenileyerek büyük sıçramalar yaptığı hatırlatılırken, uzun vadeli, bilim temelli ve istikrarlı bir eğitim politikasının aciliyet taşıdığı belirtildi. Eğitimde sık sık model değiştirilmesi ve öğretmen yetiştirme düzeninin sürekli revize edilmesi, yaşanan olumsuz sonuçların temel nedenleri arasında gösterildi.

“İNSAN YETİŞTİRME SANATI”

Sonuç bildirgesi, Ne-Der Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir tarafından kamuoyuna duyuruldu. Yayımlanan sonuç bildirgesinde, Ne-Der’in ortaya koyduğu Öğretmen Üniversitesi modelinin, yalnızca bir eğitim projesi değil, üretim odaklı bir sosyo-ekonomik kalkınma programı olduğu vurgulandı. Dernek, öğretmenliği yalnızca bir meslek değil, “insan yetiştirme sanatı” olarak tanımlayan bu proje kapsamında dört yılı lise, dört yılı üniversite olmak üzere sekiz yıllık bütüncül bir eğitim süreci öneriyor. Doğa ile uyumlu kampüslerde yapay zekâ, astronomi, felsefe, kültür-sanat, spor ve üretim odaklı ar-ge laboratuvarlarının bulunacağı; anaokulundan üniversiteye tüm kademelere öğretmen yetiştirecek bu üniversitelerde öğrencilerin birer “eğitim yurtseveri” olarak mezun edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Toplantıda dijital çağın gerektirdiği niteliklere sahip öğretmenlerin özlük hakları, mesleki donanımı ve saygınlığı açısından dünya standartlarının gerisinde kalınmaması gerektiği vurgulandı. Türkiye’nin yakın gelecekte hızlanacak yapay zekâ devrimine hazırlıksız yakalanmaması gerektiği, yeni meslek alanlarının ortaya çıkacağı bu süreçte genç işsizliğinin azaltılması için mesleki eğitim programlarının güncellenmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. Eğitim sisteminin tüm kademelerinde öğretim programlarının, eğitim sürelerinin ve fiziksel altyapının çağın gereklerine uygun olarak, bilimin ışığında ve demokratik-laik anlayış temelinde yeniden yapılandırılması gerektiği kaydedildi.

Manisa’da yakılan bu “çoban ateşinin”, Türkiye’nin dört bir yanına taşınacağı belirtildi. Ne-Der, tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak bilimsel, kamucu, laik ve kapsayıcı bir eğitim reformunun parti programlarına girmesi ve seçim vaatlerine dönüşmesi gerektiğini duyurdu. Türkiye’de 18–29 yaş arasındaki her üç gençten birinin “ev genci” olduğu hatırlatılarak, mevcut eğitim sisteminin hem öğrenciyi hem öğretmeni hem de mezunu yorduğuna dikkat çekildi.

Katılımcıların seslendirdiği ortak çağrı, bildirgenin temel mesajını özetledi: “Türkiye’de akıl ve bilimin yol göstericiliğinde, kapsayıcı ve uygulanabilir bir eğitim reformu acildir, zorunludur. Bu reformu hayata geçirecek nitelikli, üretken öğretmeni yetiştirecek Öğretmen Üniversiteleri bir an önce açılmalıdır.”