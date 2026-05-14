Türkiye Yazarlar Sendikası İzmir Temsilciliği’nde Salim Çetin dönemi

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) İzmir Temsilcisi Özer Akdemir’in yerine yeni temsilcilik görevini üstlenen Salim Çetin, İzmirli yazarlarla bir araya gelerek önümüzdeki dönemin ilk toplantısını yaptı.

TYS İzmir Temsilcisi Salim Çetin, toplantı açış konuşmasında kendisinden önce görev yapan Özer Akdemir’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Çetin, “Son derece önemli dönemlerden geçiyoruz. Böylesi dönemlerde biz yazarlara ve tüm sanatçılara daha büyük görevler düşüyor. Bu görevleri yerine getirmenin ilk koşulu örgütlü bir yapıya sahip olmak. TYS üyeleri, her zaman bu bilinçle hareket ettiler ve etmeyi sürdürecekler. TYS İzmir Örgütü olarak her üyemizin içinde yer alacağı katılımcı bir anlayışı ön planda tutmamız gerekiyor. Tümüyle gönüllülük esasına dayalı anlayıştan hareketle sanat kültür alanında kalıcı işler yapacağımızı düşünüyorum. Kitap fuarlarında yer almaktan üyelerimizin eserlerini kamuoyuna tanıtmaya dönük pek çok çalışmanın içinde olacağımız gibi demokratik kitle örgütleriyle de her zaman dirsek teması içinde kalmamız olmazsa olmazımız” dedi.

TYS İzmir Temsilcisi Salim Çetin, çalışmaların işbölümüne dönük olarak programlanması adına bir yönetim kurulu, danışma kurulu ve kitap fuarları kurulu oluşturulması düşüncesini toplantıya katılan üyelere aktardı. Salim Çetin, kuruluşu 1974 yılına uzanan TYS’nın tüzüğünün de elden geçirilmesi konusunda genel merkezden taleplerinin olacağını belirtti, “tüzüğün maddelerinde güncelleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söylemeliyim” dedi. TYS İzmir Temsilciliği Kitap Fuarları Kurulu çatısı altında çalışmalar yapmak üzere Tülay Cengiz, Zübeyde Seven Turan ve Bülent Keçik’in görev üstlenmelerine karar verildi.