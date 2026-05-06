Üç Fidan anıldı

BUCA

Buca, tam bağımsız Türkiye idealinin öncü isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı idamlarının 54. yılında da unutmadı. Evka 1’de bulunan Üç Fidan Anıtı önünde düzenlenen törene, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, Buca Belediyesi eski Belediye Başkanı Ercan Tatı, meclis üyeleri, İzmir 68’liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, İzmir 68’liler Platformu Buca Şube Temsilcisi Nail Dağdelen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anma töreni için Buca Tenis Kulübü önünde toplanan katılımcılar, Üç Fidan Anıtı önüne kadar ellerinde meşaleler ve pankartlar eşliğinde yürüdü. Tören, devrim şehitleri için gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yapılan konuşmaların ardından türküler eşliğinde video gösterimi gerçekleştirilirken anıta karanfiller bırakılmasının ardından tören sona erdi.

“O SABAHIN AĞIRLIĞI HÂLÂ ÜZERİMİZDE”

Anma töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, adaletin geciktiği, eşitliğin eksildiği, özgürlüğün daraldığı her anda üç ismin yeniden yan yana geldiğini ifade ederek, “O sabahın ağırlığı hâlâ üzerimizde. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan... Üç genç insan. İdam sehpasına yürürlerken taşıdıkları şey korku değil, inandıkları bir ülkenin hayaliydi. O hayal, ne bir darağacına sığdı ne de yılların sessizliğine. Deniz’in mektubunda söylediği gibi: ‘Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı süre içinde fazla şeyler yapabilmektir’. Onlar kısa ömürlerine, uzun bir direniş sığdırdı. Bu yüzden üç fidan denildi onlara. Çünkü kök saldılar. Çünkü hâlâ büyüyorlar. Aradan geçen yıllar, o sabahı unutturmadı. Tam tersine, her kuşakta yeniden hatırlanan bir eşik hâline getirdi” diye konuştu.

“AYNI İNATLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Üç Fidan’ın mücadelesinin bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve adalet talebinin bugüne uzanan en güçlü sesi olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ülkenin hikâyesinde onların yeri bir yön, bir hatırlatma, bir sorumluluksa o sorumluluk şimdi bizim omuzlarımızda. Çünkü bazı sözler asla yarım kalmaz, bazı yürüyüşler durmaz ve bazı isimler, zamanın değil mücadelenin içinde yaşamaya devam eder. Aradan geçen 54 yıl sonra, onların hayattan koparıldıkları bu saatte bir kez daha bir söz veriyoruz. Eşitlikten, özgürlükten, adaletten asla ve asla vazgeçmeyeceğimize dair bir söz. O karanlık sabaha teslim olmayan iradeyi var gücümüzle yaşatacağımıza dair bir söz. Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in bıraktıkları yerden, aynı inatla yürümeye devam edeceğiz.”

“BİZLERE ONURLU BİR MİRAS BIRAKTILAR”

İzmir 68’liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen, Üç Fidan’ın bu ülkenin isyancı gençleri olarak onurlu bir miras ve büyük bir sorumluluk bıraktığını ifade ederek, “Yıldızlar şahit olsun, yoldaşlarımızın sözü yere düşmeyecektir” dedi. İzmir 68'liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu ise “Bizim 68’imiz Avrupa gibi bir yılda bitmedi. Çünkü bizim 68’imiz aynı zamanda bir hak kavgasıydı, ezilenlerin sesi olma davasıydı, aynı zamanda emperyalizme karşı duruştu” diye konuştu.

GÜZELBAHÇE

Güzelbahçe’de, Türkiye’nin yakın tarihine iz bırakan devrimci gençler Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, vefatlarının yıl dönümünde düzenlenen anlamlı bir programla anıldı. Anma etkinliğine CHP İl Başkanı Çağatay Güç, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, il yöneticileri, Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Balçova ve Narlıdere ilçe başkanları da ile çok sayıda vatandaş katıldı. 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece saat 01.00’de, “Atatürk’ten Denizlere Tam Bağımsız Türkiye” temasıyla başlayan anma programı kapsamında, Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünden Çelebi Mahallesi’nde bulunan Üç Fidan Anıtı’na kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

HİÇBİR ZAMAN BOYUN EĞMEDİLER

Anma programında konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın hiçbir zaman boyun eğmediğini belirterek, “Deniz, Hüseyin, Yusuf hiçbir zaman boyun eğmediler. Hiçbir zaman çıktıkları yolda bir adım geri atmadılar. Çünkü onlar hürriyetin, adaletin, ezilenin ve haklının yanında dimdik ayakta durdular. Her zaman da burada böyle duracaklar. Bizler olduğu sürece, sizler olduğu sürece bu anıt yaşamaya devam edecek. Her 6 Mayıs’ta da aynı vatanseverlik ve aynı kararlılıkla onları anmayı sürdüreceğiz. Deniz, Yusuf ve Hüseyin’i terörist değil; bu ülkenin vatansever evlatları ve kahramanları olarak anacağız. Çünkü biz her zaman söylüyoruz; dönen döner, biz dönmeyiz yolumuzdan” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ

CHP İl Başkanı Çağatay Güç ise yaptığı konuşmada mücadelenin özgürlük, eşitlik ve gelecek mücadelesi olduğunu vurgulayarak, “Mücadele uzun soluklu bir mücadeledir. Bizim mücadelemiz özgürlük mücadelesi, eşitlik mücadelesi. Bu mücadele çocuklarımızın geleceği için verilen bir mücadeledir. Bu ülkede pırıl pırıl gençlere kıyıyorlar. Bizler buna karşı mücadele vermeye devam edeceğiz. Kötülerin kazanmasına izin vermeyeceğiz. Bu ülkedeki umutsuzluğu, adaletsizliği ve karanlığı hep birlikte değiştireceğiz. Hep beraber değiştireceğiz” dedi. Program kapsamında gece 01.45’te İlçe Başkanımız Devrim Seyrek, Korhan Özgören ve Görkem Bozyel sahne aldı. Seslendirilen birbirinden değerli türkülerle Denizler bir kez daha özlemle anıldı. Konserin sonunda anma etkinliğine katılanlar ellerindeki karanfilleri ‘Üç Fidan Anıtı’na bıraktı.