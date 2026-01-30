Uğur Mumcu Bodrum’da anılacak

CHP Bodrum İlçe Başkanlığı, Türkiye’nin simge isimlerinden yazarımız araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’yu ve demokrasi mücadelesi uğruna yaşamını yitiren tüm aydınları, düzenleyeceği gecede anacak. “Adalet ve Demokrasi Haftası” kapsamında yapılacak etkinlikte, Cumhuriyet Gazetesi’nin deneyimli yazarları Bodrum halkıyla buluşacak. 31 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programa yazarlarımız Zeynep Oral, Orhan Bursalı ve Özlem Yüzak katılacak.

Söyleşide Uğur Mumcu’nun düşünsel mirasını ve Türkiye’nin aydınlanma sürecini değerlendirecekler. Söyleşinin ardından yazarlarımız Bodrumlu okurlar için kitaplarını imzalayacak.