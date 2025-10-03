Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği başladı

Menteşe Belediyesi'nin Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlediği '32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği', şenlik ateşi yakılmasıyla başladı. Şenliğe, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, CHP İl Başkan Vekili, CHP Menteşe İlçe Başkanı, önceki dönem Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, önceki dönem Menteşe Belediye Başkanı, CHP Kadın Kolları Başkanı, siyasi partilerin temsilcileri, Ticaret Odası Başkanı, Ticaret Borsası Başkanı, Muğla Büyükşehir Daire Başkanları, Muğlaspor Kulüp Başkanı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı, muhtarlar, meclis üyeleri, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"MENTEŞEMİZİN TARİHİ, DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASINI GÖRÜNÜR KILMAK İSTİYORUZ"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, şenliğin açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün burada, en sevdiğimiz yerde, Muğla’mızın tam kalbinde, tarihin, kültürün ve sanatın ışığında bir arada olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Öncelikle, konuşmama teşekkürle başlamak istiyorum. Şenliklerimizin ilkini 1984 yılında başlatan, bu güzel buluşmanın mimarı değerli başkanımız Erman Şahin’e huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bugün bu şenliklerimizi hep birlikte bir arada gerçekleştirebiliyorsak, bu Erman Başkanımızın emek ve vizyonu sayesinde olmuştur. Erman Başkanımızı hem bu şenliğin ilkini yapmış hem de Muğla’mızın bugünkü Muğla olmasında bu denli korunmasında, tarihine, değerine kültürüne sahip çıkmasında, ilk koruma amaçlı imar planının hazırlanmasında ve bu kültür şenliklerimizin başlamasına vesile olmuştur. Bugün burada Orhan Çakır Başkanımızı anmadan olmaz. Orhan Çakır Başkanımız, Osman Gürün Başkanımız, Bahattin Başkanımızın da kararlılıkla bu anlayışa sahip çıkmaları sayesinde olmuştur. Ve sıra şimdi bizdedir. Müthiş bir mirasın üzerinde, tam da içinde yaşıyoruz. Bu mirasın kıymetini bilen, bunu koruyup gelecek nesillere taşımanın önemini kavramış bir kentiz. Menteşemizin tarihi, doğal ve kültürel mirasını, yörük kültürümüzü, türkülerimizi, zeybeğimizi, el sanatlarımızı, yöresel lezzetlerimizi ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür kılmak istiyoruz. Arastamızın dar sokaklarından, Şadırvanımızın serin gölgesinden, Saat Kulemizin zamana direnen çan sesinden, Güzel Asar’ımızın eteklerinden, Karabağlar Yaylamızın yeşilinden ilham aldık. Şenliğimiz bizim için çok kıymetli. 1984’den bu yana devam eden ve 32’incisi düzenlediğimiz şenliğimizde güzel bir içerik hazırladık. Geçmiş dönemlerde çok nitelikli içeriklerle şenlikler düzenlendi. Aziz Nesin, Oktay Ekinci, Melih Cevdet Anday, İlhan Selçuk, Haldun Taner, Nail Çakırhan, Oktay Akbal, Emre Kongar, İlber Ortaylı gibi daha nice değerli ismi ağırlayan Kültür ve Sanat Şenliklerimiz aradan geçen yıllarda geleneksel hale geldi.”

“YUNUS NADİ ÖDÜL TÖRENİ YAPILACAK”

Festival kapsamında 80. Yunus Nadi Ödül Töreni’ne ev sahipliği yapacaklarını da anlatan Köksal, “Bu bilinçle biz de şenliğimizde, 80’incisi düzenlenen Yunus Nadi Ödül Töreni’ne ev sahipliği yapıyoruz ikinci defa. Cumhuriyet kurulur kurulmaz, Cumhuriyet Gazetesi kuruldu ve özgür basının simgesi oldu. Cumhuriyet Gazetesi’nin kurucusu ve hemşehrimiz Yunus Nadi’yi saygıyla anıyorum ve Yunus Nadi Ödül Törenine hepinizi bekliyorum. Sinema Kenti Muğla’mızı hemşehrimiz kıymetli dostumuz Yüksel Aksu’dan, 'Memleketi, sanatı ve hayatı' üstatlar Gani Müjde ve Nebil Özgentürk’ten dinleyeceğiz. Yerel yazarlarımızın kent kültürü ve tarihine dair yazılarını birlikte okuyacak, Hamdi Topçuoğlu ile 'Zamanın Sırladığı Karya’ya' birlikte yolculuk yapacağız. Çocuklarımızla tiyatro izleyip, müzikle dans edeceğiz. Slow Food Yeryüzü Pazarı’nda tarhanamıza hep birlikte kaşık sallayacağız. Coğrafi işaretli ürünlerimizi ünlü şeflerle tanıtacağız. Kültür ve sanat dünyasının kıymetli isimlerini ağırlayacağız. Moldova’dan gelen dostlarımızla dayanışma köprüleri kuracağız. Bodrum’dan bize selam getiren sanatçılarımızla bir araya geleceğiz. Yeşilin her tonuna sahip, eşsiz doğasıyla büyüleyen Karabağlar Yayla’mızda hep birlikte yürüyüp, yaylamızın en güzel kavunlarını seçeceğiz ve şenliğimizi sevgili Suzan Kardeş konseriyle taçlandıracağız. Bu yıl da hepimizin kendinden bir şeyler bulacağı dolu dolu bir şenlik yaşayacağız. Unutmayın, bu şenliğin gerçek sahibi sizlersiniz. Bu şenliğin sahibi, Muğla’dır, Menteşe’dir. Özgül Ablamdır, Özcan Abimdir, arkadaşım Ezgi’dir. Tüm büyüklerim, tüm kardeşlerimdir. Burada olan herkes, bu coşkunun, bu kültürün, bu mirasın bir parçasıdır. Sanatın ve kültürün olduğu yerde barış, sevgi ve kardeşlik vardır. Sözlerimi tamamlarken, emeği geçen herkese, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanım sayın eşim Ahmet Aras olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma, sanatçılarımıza, gönüllülerimize ve siz değerli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Keyifli bir şenlik diliyorum” diye konuştu.

"4 GÜN SÜRECEK ŞENLİKLERİMİZE TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras ise kültür ve sanatın kenti bir arada tutan en önemli değer olduğunu belirterek, "Bu yıl da aynı heyecanla şehrimizi kültür ve sanatla sarıyoruz. Muğla, Anadolu’nun ve Akdeniz’in kültür mirasını omuzlarında taşıyan bir üst değerdir. Muğla çatımızdır, Menteşe ise bu çatının tüten bacasıdır. Şenlikte konserlerin yanı sıra sergiler, paneller, söyleşiler ve atölyeler olacak. 4 gün sürecek şenliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz. Çocuklarımızın kültür ve sanatla buluşması, geleneklerimizin yarınlara taşınması bakımından bu şenliğimiz çok değerli" ifadelerini kullandı.