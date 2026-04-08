Uluslararası Alaçatı Ot Festivali, “Köklerden Dünyaya” temasıyla düzenlenecek

Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek festivalin lansmanı, Çeşme’de Arkas Sanat Alaçatı’da yapıldı. Festivalle Alaçatı’nın doğal, kültürel ve gastronomik mirasının daha geniş ölçekte görünür kılınması hedefleniyor. Dünya Şefler Birliği (World Chefs) akreditasyonuyla uluslararası boyut kazanan festival, bu yıl ilk kez 6 gün sürecek. Programın ilk 3 günü, profesyonel şefler ile lise ve üniversite öğrencilerinin katılacağı uluslararası gastronomi yarışmalarına ayrılacak. Yarışmalara 13 ülkeden 50 şef katılacak. Bu yılın seçili otu “körmen” olarak belirlenirken, körmenin yerel mutfaktaki kullanımları ve geleneksel tariflerle birleşen lezzetleri ziyaretçilere sunulacak. Festival stantlarında ise yalnızca otlardan yapılan ve el emeği ürünler yer alacak. Söyleşi, atölye, sergi, gastronomi etkinlikleri, spor aktiviteleri ve kültür-sanat buluşmalarının gerçekleştirileceği festival kapsamında Nil Karaibrahimgil, Mert Demir ve Şevval Sam da konser verecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı döneme denk gelen festivalde, geleneksel kortej bu yıl özel içerikle düzenlenecek. Çocuklar ve gençlerin otlardan hazırlanan kostümlerle katılacağı kortejde, “en iyi kostüm” yarışması da yapılacak.

DENİZLİ: TÜRKİYE’DE BEKLENEN BİR FESTİVAL

Tanıtım toplantısında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı Ot Festivali'nin çok büyük özverilerle 15 yıl boyunca yaşatılarak, ilçe, il ve ülke sınırlarını aşarak köklerden dünyaya uzanan bir yolculuğa ulaştığını söyledi. Denizli, sözlerinini şöyle sürdürdü:

"Geriye dönüp baktığımızda Alaçatı Ot Festivali’ne ben de bir ziyaretçi olarak yıllar boyunca katılmış bir insan olarak şunu görüyorum ki festivalin bugün uzandığı noktalar gerçekten insanları da heyecanlandırıyor. Alaçatı Ot Festivali bugün Türkiye’de beklenen bir festival. İnsanlar farklı şehirlerde 'Alaçatı Ot Festivali tarihleri nedir, bu yıl belli oldu mu?' diye benim önüme kesip durduruyorlar. Alaçatı Ot Festivali kendi başına, özgün, yerel bir marka olmayı başardı ve bugün Türkiye’de yerel, öznel olarak baktığımızda yapılan en büyük iki festivalden biri. Geçtiğimiz yıl dönüşüm ve giriş-çıkışlarla 4 gün boyunca 1,2 milyon ziyaretçiye ulaştı. Bu yıl yine aynı şekilde birçok misafirimize ev sahipliği yapmayı arzu ediyoruz. Otellerimiz bahar temizliğine başladı. Sokaklarımızda kadınlarımız dayanışma içinde üretimlerine başladılar. Herkes heyecanla esnafımız, turizm yatırımcılarımız, üretici kadınlarımız ve tabii ki en önemlisi yerel üreticilerimiz, çiftçilerimiz heyecanla Alaçatı Ot Festivali’nin başlamasını bekliyor ve bunun için hazırlık yaptılar."

12 AY TURİZM HEDEFİ

Denizli, yerel yönetimlerin festival organizasyonları harcamalarına ilişkin "Yerel belediyelerin yaptığı birçok festivalle ilgili hep şu konuşulur: 'Çok para harcanıyor bu festivallere.' Ama hiç kimse bunun bölge ekonomisine getirisini konuşmaz. Mesela alın Çeşme, eylül ortası, ekim başı aslında fiili olarak olmasa da gerçekten kepenk indirilen bir ilçe. Yazın yaptığımız işin üçte birini bile yapamıyor esnafımız ve otelcilerimiz. Biz de zaten 12 ay turizmi konuşurken bunları artırmak için spor turizmini artırmak için bir spor salonuna başlayalım, bunu yapalım. Bakanlıkla bu yönde görüşmelerimizi başlattık. En azından spor turizminin vazgeçilmez bir ayağı Çeşme olsun istiyoruz. Tıpkı Antalya’da olduğu gibi kış aylarında sporla anılsın, yaz aylarında denizle anılsın, baharda ot festivali ve gastronomisiyle anılsın, yılbaşı döneminde yılbaşı panayırıyla anılsın. 12 ay turizmi anlatırken yerel otelci, esnaf, üretici bir arada aslında sehpanın dört ayağını oluşturuyor gibi düşünmemiz lazım. Tabii ki festivaller bir şekilde yerel yönetimlerin harcama yapmak durumunda kaldıkları festivallere dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

“GEÇEN YIL BÖLGE EKONOMİSİNE KATKISI 560 MİLYON TL”

Geçen yıl festivalin ilçe ekonomisine katkısını da ifade eden Denizli, "Geçtiğimiz yıl bu tartışmalar nedeniyle bir ölçüm yaptırdık. İşletmeleri, otelleri ölçtük. ÇEŞTOP ve Alaçatı Turizm Derneği’nin konaklama ve fiyatlandırma politikalarını aldık. Kaç kişi kalmış, kaç kişi gelmiş, kaç kişi gitmiş bunları hesapladık. Geçen yıl şunu fark ettik: Çeşme otellerinde de ciddi bir doluluk oranı vardı. Alaçatı Ot Festivali’ni Çeşme’mizin her mahallesine ekonomik etki edecek şekilde yaymayı hedefledik ve bunu sağladık. Yerel yönetim bu festivali yapmak için bir şey harcıyor ama yaklaşık 7-8 ay boyunca iş yapmayan, siftah yapmayan birçok insan da bu festival sayesinde yaza kadar kendini rahatlatıyor. Bir yerel yöneticinin sorumlulu birincisi kamu faydasıdır. Bu kamu faydasını yaratırken esnafını, otelcisini, üreticisini, çiftçisinin yüzünü gülme ve mutlu olması da en büyük amacıdır. Geçtiğimiz yıl yaptığımız hesaplamalara göre Alaçatı Ot Festivali’mizin bölgemiz ekonomisine katkısı 560 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Buna baktığınızda marketten alınan bir su, bir gece konaklama, çiftçiden alınan bir demet ot, kadın üreticiden alınan bir bileklik… Bütün bunların hesaplamasını yaptığınız zaman 1 milyonu ziyaretçiye ulaşan, ziyaretçi sirkülasyonu ile bu festivalin bölgeye kattığı ekonomik fayda budur. Özellikle senenin bir kaç ayı iş yapmayan emekçiler, üreticiler ve yatırımcılar için bu festivaller ciddi anlamda can suyu oluyor"ö dedi.

SEZGİN: DÜNYA ALAÇATI OT FESTİVALİ’Nİ KONUŞACAK

World Chefs Türkiye Başkanı Emrah Köksal Sezgin de Alaçatı Ot Festivali'nin gastronomi dünyası açısından bir marka hâline dönüştüğünü belirterek "Bu festivali dünyanın bilmesi gerektiği yönünde hazırladığımız raporu Dünya Şefler Birliği’nin Paris ofisine sunduk. Bir senelik çalışmanın sonucunda Dünya Şefler Birliği’nin akreditasyonu ile, 15’incisi olmasına rağmen ilk uluslararası Ot Festivali’ni bu sene Alaçatı’da gerçekleştireceğiz. Çıkış noktası, bildiğiniz üzere, aslında bir kültürün devam ettirilmesi formatındaydı. Bunu da artık dünya sahnesine taşıyor olacağız bu sene itibarıyla. 13 ülkeden 50 tane şefimizi ağırlayacağız. Kendi mutfaklarında yapacakları yemekleri Alaçatı’nın otlarıyla birleştirecekler. Bu da aslında onların mutfağına bir dokunuşumuz olmuş olacak. Yapılan bütün reçeteler kayıt altına alınmış olacak. Hepsi fotoğraflanacak. Liselerimiz, üniversitelerimiz burada yarışmaya gelecekler. Yarışma alanında, gastronomi bölümünde, ot teması şeklinde bir manav kurulacak ve yarışma konseptimiz gereği her yarışmacımız, yurt içinden ya da yurt dışından da olsa, bu otlardan bir tanesini alıp reçetelerine entegre etmek zorunda kalacak. Doğal olarak bizim otlarımızla beraber yüzün üzerinde, tamamen yeni; hem dünya gastronomisinden hem de yerel gastronomiden tabaklar ortaya çıkmış olacak. Belki bir kitap hâline dönüşür, neden olmasın? Bu sene yabancı şeflerin katılımıyla beraber dünya gastronomisinde Alaçatı Ot Festivali’ni, Çeşme’yi konuşuyor olacağız. Bundan sonra da dünya sahnesinde Alaçatı Ot Festivali’ni konuşuyor olacağız" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN AMACIMIZ VE HEDEFİMİZ GASTRONOMİ ODAĞININ DAHA ÇOK ÖN PLANA ÇIKMASI"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, tanıtım toplantısı sonrasında da "Alaçatı Ot Festivali bu yıl 15’incisini düzenliyor. Bize devrolan bu kültür mirasını, bu gastronomi mirasını daha da güçlendirerek yaşatmak için gastronomi alanında Dünya Şefler Birliği ile yaptığımız protokol kapsamında bu yıl ilk kez 15’incisini uluslararası ünvanla düzenleyeceğiz. 13 farklı ülkeden 50 kıymetli şefimizi ağırlayacağız ve aslında Ege mutfağının, Ege otlarının eşsiz tarifleri dünyadaki özgün mutfaklarla bir araya gelip gerçekten çok farklı tariflerle buluşacağımız bir festival olacak. Liseler arası yarışmamız, gastronomi yarışmamız olacak. Üniversiteler arası ve profesyonel şeflerin kendi takımlarıyla yarışacağı eşsiz, gerçekten yemek yarışmalarına da ev sahipliği yapacağız. İlk üç günü aslında bu standartlarla gerçekleşecek. İlk üç gününde daha önce yapılmadık yemek yarışmalarının ve sadece gastronomi odağının ön plana çıktığı, son üç gününde ise klasik, uzun yıllardır ev sahipliği yaptığımız Alaçatı Ot Festivali’nin yediden yetmişe herkese hitap edecek etkinlikleri, işte atölyelerin olduğu, konserlerin olduğu bir festival olacak. Bölgemiz için gerçekten özellikle sezonun ilk başlangıcı olarak kabul edilen bu festival çok büyük önem taşıyor. Üreticilerimiz için, esnafımız için, turizm yatırımcılarımız için, kadın üreticilerimiz için, çiftçilerimiz için gerçekten hayati önem taşıyan bu festivali bu yıl da büyük bir heyecanla gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bütün amacımız ve hedefimiz gastronomi odağının daha çok ön plana çıkması. Bizler için en önemli şey zaten Çeşme bölgemizin aslında 12 ay yaşamaya çok uygun olan, 12 ay boyunca gelen hem yerli hem yabancı turistlerimizin kendilerinden bir parça bulabileceği bir kent olduğunu anlatmak ve tanıtmak. Bizim arzumuz Çeşme’nin 12 ay boyunca farklı sezonlarında bambaşka özelliklerle ön plana çıkması, Alaçatı Ot Festivali de özellikle bahar aylarımız için bu anlamda büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.