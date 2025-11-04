Cumhuriyet gazetesi eski muhabirlerinden Ümit Alemdaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir kanserle mücadele eden ve 70 yaşında aramızdan ayrılan Alemdaroğlu'nun cenazesi Güzelyalı Hakimefendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Balçova Mezarlığı'nda toprağa verildi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’nin de katıldığı cenaze töreninde; TRT ile İzmir Ticaret Odası’nda birlikte görev yaptığı meslektaşları, dostları ve ailesi Alemdaroğlu’na son görevlerini yerine getirdi.

ÜMİT ALEMDAROĞLU KİMDİR?

1955 yılında İzmir’de doğan Ümit Alemdaroğlu, İzmir Amerikan Kız Koleji’ni ve İtalya’da Perugia Üniversitesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Yüksek Okulu ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. Gazeteciliğe 1974 yılında Cumhuriyet Gazetesi İzmir büroda başlayan Alemdaroğlu, 1981 yılından sonra Rapor, Günaydın ve Ekonomik Bülten ve Yeni Asır’da çalıştı. 1990 yılında Amerika’da bir gazetede muhabirlik ve Amerika’nın Sesi Radyosu’nda gözlemci gazeteci olarak görev yapan Alemdaroğlu, İzmir Ticaret Odası Basın Müşavirliği görevi sonrası meslek hayatına TRT Haber Merkezi’nde muhabir olarak devam etti.