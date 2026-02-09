Urla Belediye Başkanı Balkan: Bu gemi geldiği gibi gidecek

İzmir’in Urla ilçesindeki 1. derece Arkeolojik Sit ve 1. derece doğal sit alanı olan Demircili Ada Koyu’nda sökülmek istenen hurda gemiye karşı tepkiler sürüyor. Bölgeyi koruma kararlılığıyla Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar geminin bölgeden biran önce kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Urla’nın doğasının pazarlık konusu olamayacağını vurgulayan başkan Balkan, “Atamızın çok sevdiğim bir sözü vardır; ‘Geldikleri gibi giderler.’ İşte bu hurda gemisi de geldiği gibi gidecek. Bunun burada göz göre göre parçalanmasına, insanların buna maruz bırakılmasına, yaz aylarında çok tercih edilen bu koylarımızın kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz. Kimse Demircili’yi Urla’yı sahipsiz sanmasın Bizler buradayız. Ekosistem için doğa için denizimiz için kıyılarımız için bunun burada parçalanması çok tehlikeli. Ölmez madde olarak adlandırılan ve gemilerin denizde çok uzun yıllar boyunca çürümeden kalmasını sağlayan asbest maddesi sökülürken açığa çıkıyor. Ve o doğada hiçbir zaman kaybolmuyor. Tıpkı Altınköy’deki 650 villa olayında gibi dik durduysak, mahkemeyi nasıl kazandıysak burada da bu gemi buradan gidinceye kadar her pazar burada eylemimizi yapacağız. Biz beraber olursak bir olursak ve doğrusunu söylersek herkes ikna olur. Bizler burada yaşayan Urla halkı olarak bize rağmen bir şey yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bunun herkesin bilmesini istiyorum. Doğaya, denize ve gelecek nesillere sahip çıkacağız. Demircili’de gemi sökümüne kesinlikle izin vermeyeceğiz ve koyun kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Demircili Ada Koyu’ndaki hurda gemi bölgeden kaldırılıncaya kadar, her Pazar günü saat 13.00’te Demircili Koyu’nda bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

Urla’nın turizm, tarım, temiz denizi ve eşsiz doğasıyla anılan bir kent olduğuna dikkat çeken Balkan, hurda metal ve ağır sanayi faaliyetlerinin bu kimlikle bağdaşmadığı ve hurda geminin bulunduğu bölgeden güvenli bir şekilde kaldırılmasını talep etti. Balkan, Urla Belediyesi’nin ve çevre gönüllülerinin bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağının altını çizdi.