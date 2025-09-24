Urla’da deprem ve tsunami tatbikatı

Sağlık Bakanlığı, “2025 Yılı Faaliyet Planı” ve “Türkiye Afet Müdahale Planı” kapsamında, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün Urla Karantina Adası’ndaki Acil Sağlık Hizmetleri Bölge Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tatbikat yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi başta olmak üzere Ege Ordusu Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı (Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı), Türk Kızılay İzmir Afet Müdahale Merkezi, Hudut ve Sahilleri Sağlık Genel Müdürlüğü Ege Bölge Baştabipliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nin (UMKE) de yer aldığı tatbikat heyecanlı anlara sahne oldu.

URLA’DA DEPREM VE TSUNAMİ

Tatbikat senaryosuna göre Urla merkezli 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremle eş zamanlı olarak Karaburun açıklarında deniz altında volkanik patlama gerçekleşti ve bu da yaklaşık 2 metre yüksekliğinde tsunami dalgası oluşturdu. Deprem nedeniyle kimi yapılar zarar görürken bazıları da yıkıldı. Toplamda 147 personel ile 32 aracın katıldığı tatbikatta, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, hemen olay yerine yönlendirildi. Deprem ve volkanik patlamanın etkisiyle Urla ve Karaburun sahillerinde çok sayıda tekne alabora oldu. Kıyıdan 500 metre açıkta denize düşen yurttaşları itfaiye dalgıçları kurtardı. 4 ile 7 dakika arasında olay yerine varan ekipler yurttaşları kıyıya çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Eşrefpaşa Hastanesi’nde görevli sağlık ekibi de tehlikeli atık taşıyan aracın kaza yapması sonucu yaralanan yurttaşlara müdahale etti.

“ÇOK FAYDALI BİR TATBİKAT OLDU”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü Koordinatör Amiri Servet Yıldız, su üstü ve su altı kurtarma ekibinin yanı sıra itfaiye ekiplerinin otobanda kimyasal yüklü bir tanker yangınına müdahale ettiklerini söyledi. Servet Yıldız, “Ekiplerimiz su üstünde ve su altında iki yaralıya müdahale ederek denizden çıkardı. Arazöz ile de otoban üzerinde kimyasal yangına maruz kalan araca müdahale ettik. Bu tür tatbikatlar çok önemli. Özellikle afet durumunda, alandaki diğer birimlerle koordinasyonu çok kıymetli ve değerli. Hem birbirimizi tanımamız hem de yapacağımız çalışmalarda daha koordineli olmamız için bu tatbikat çok faydalı oldu” dedi.

EŞREFPAŞA’NIN MOBİL HASTANESİ DEVREDE

Eşrefpaşa Hastanesi de ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 7 yatak kapasiteli mobil hastaneye dönüştürülen araçla tatbikatta yer aldı. Tatbikatın çok başarılı geçtiğini belirten Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, “Bu tür afet anlarında kullanabileceğimiz bir mobil ameliyathanemiz var. Bugünkü tatbikat çerçevesindeki yaralıların bir grubunu bu araca aldık. Bir çok yaralıyı aynı anda taşıyabilme imkanımız var. Acil tıp uzmanı, paramedik ve hemşirelerden oluşan ekibimiz, yaralılara müdahale etti” dedi.

“DONANIMLIYIZ”

İzmir'de ve Türkiye'de meydana gelecek afetler karşısında hareket kabiliyetlerini geliştirmek için çalıştıklarını belirten Bayram, şunları söyledi:

“Aktif olarak çalışan 8 ambulansımız ve oldukça güçlü acil ekibimiz var. Kendimizi her türlü acil duruma karşı donanımlı hale getiriyoruz. Çünkü bu tür yaralanmalı afetlerde ilk saatlerin çok önemli olduğunu biliyoruz. O kritik saatlerde hayat kurtarmak için bu tür tatbikatlar oldukça verimli.”

Sahil Güvenlik Ekipleri de denizde mahsur kalan yurttaşları helikopter ile kurtarmak için alandaydı. Dalgıçların güvenli şekilde suya inerek yaralıları çıkarması büyük ilgi gördü.