Urla’da “ot bayramı” heyecanı: Doğa, kültür ve üretim buluşuyor

Başkan Selçuk Balkan, Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı’nın basın buluşmasında yaptığı konuşmada, doğanın uyanışını simgeleyen festivalin bu yıl da zengin bir programla gerçekleştirileceğini duyurdu. Baharın gelişini karşılayan özel bir dönemde olduklarını vurgulayan Balkan, Urla’nın doğayla kurduğu bağın bu festivalle daha görünür hale geleceğini ifade etti.

28-29 Mart tarihlerinde düzenlenecek festivalin kortej yürüyüşüyle başlayacağını belirten Balkan, “Urla’nın doğayla kurduğu bağı, hafızasını ve ruhunu birlikte hissedeceğimiz bir festival hazırladık. Çünkü bazı şehirler vardır; anlatılmaz, hissedilir. Urla da tam olarak böyle bir yer.

Toprağıyla, rüzgârıyla, sofraya gelen her lezzetle bir hikâye anlatır.Bizim bu festivalle yapmak istediğimiz de, tam olarak bu hikâyeyi görünür kılmak. 28-29 Mart tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı programımızda yürüyüş de var, müzik de var, söyleşiler de…Ama en önemlisi; geçmişten bugüne taşınan bir yaşam kültürü var. Cumartesi günü kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalimiz, gün boyunca atölyeler, söyleşiler ve kültür gezileriyle devam edecek. Geleneksel bilgiyi modern bakışla buluşturan içerikler, mutfakla bilimi aynı sahnede bir araya getirecek. Pazar günü ise doğaya biraz daha yaklaşacağız. Ot tanıma gezileriyle başlayıp, tarımın geleceğini konuştuğumuz panellerle devam edeceğiz. Çocuklarımız için oyunlar, gençler için ilham, üreticilerimiz için yeni ufuklar olacak.” dedi.

Konuşmasında sürdürülebilirlik kavramına da değinen Balkan, Urla’da bu anlayışın zaten yaşam kültürünün bir parçası olduğunu belirtti. Ancak son dönemde çevreyi tehdit eden bazı gelişmelerin kaygı verici olduğunu ifade eden Balkan, Demircili sahilinde hurda bir geminin parçalanmak istenmesine tepki göstererek, bunun ciddi çevresel riskler taşıdığına dikkat çekti. “Urla’nın kıyıları sahipsiz değildir, sürecin takipçisiyiz” dedi.

Kuşçular bölgesinde tarım arazisi ve doğal sit alanının imara açılmasına ilişkin karara da değinen Balkan, bu tür alanların yalnızca birer parsel değil, üretim ve kültürün taşıyıcısı olduğunu vurguladı. Alınan kararların yerel dinamikler ve doğa dengesi gözetilerek değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Festivalin Urla’nın yılın her döneminde yaşayan bir üretim ve kültür merkezi olduğunu gösterdiğini belirten Balkan, organizasyona katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.