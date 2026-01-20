Urla’da toplumsal cinsiyet eşitliği için güç birliği

Urla Belediyesi ve Eşit Yaşam Derneği iş birliğiyle toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan kadın-erkek eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla protokol imzalandı. Protokol kapsamında başta Kadın Danışma Merkezi ve Semt Merkezleri olmak üzere çeşitli eğitimler, paneller ve çalıştaylar düzenlenecek. Ayrıca yılda bir kez, Urla’daki kadın belediye meclis üyeleri ile yerelde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında aktif çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren bir çalıştay düzenlenecek.

URLA BELEDİYESİ’NDEN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI

Urla Belediyesi olarak Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan yaptığı açıklamada “Kadınların toplumsal hayatta daha güçlü olmalarını, kadınların ve erkeklerin eşit bir yaşam sürebilmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında atacağımız adımlarla, eşitliğe dayalı bir geleceğin temellerini atacağız. Eşit Yaşam Derneği ile Yerel Eşitlik Eylem Planı başta olmak üzere birçok konuda birlikte çalışacağız. Bu değerli protokolün, yerel yönetimlerde eşitlikçi politikaların güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Unutmamalıyız ki toplumsal cinsiyet eşitliği, demokratik ve adil bir toplumun temel unsurlarından biridir. Kadınlar güçlendikçe toplum da güçlenir” diye konuştu.

EŞİTLİK BİR SÖYLEM DEĞİL, ORTAK BİR MÜCADELE ALANIDIR

Eşitliğin çoğu zaman bir söylem olarak görüldüğünün altını çizen Selçuk Balkan açıklamasının devamında “Her geçen gün bazı temel değerlerimizin aşındığına tanıklık ediyor; hak, hukuk, adalet ve eşitlik için yeniden ve yeniden mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz. Urla Belediyesi olarak bizler, eşitliği soyut bir ideal olarak görmüyoruz. Eşitliği; yönetim anlayışımızın ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olarak ele alıyoruz. Kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin ve tüm yurttaşlarımızın yerel hizmetlerden adil ve eşit biçimde yararlanması bizim için temel bir sorumluluktur. Yerel yönetimler olarak kente dair aldığımız her kararda eşitlik perspektifini gözetmekle yükümlüyüz. Sosyal hizmetlerden kentsel planlamaya, istihdamdan katılımcı mekanizmalara kadar her alanda eşitliği güçlendiren bir yaklaşım, Urla’nın birlikte yaşam kültürünü daha da sağlamlaştıracaktır. Bugün başlatılan bu süreç, geleceği kapsayan ortak bir sorumluluk alanı olarak değerlendirilmelidir. Urla’da daha kapsayıcı, daha adil ve daha güçlü bir yerel yönetim anlayışını birlikte inşa etmek için bir araya geldiğimiz bu sürecin en önemli dayanağı ise katılımcılık ve kurumlar arası iş birliği olacaktır” dedi.

Eşit Yaşam Derneği Başkanı Seniye Nazik Işık yaptığı açıklamada “Urla Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Balkan, kadın hakları konusunda bugüne kadar bizlere son derece değerli destekler sunmuştur. Yerelden başlayarak kadının toplum içindeki gücünü artırmayı ve her zaman savunduğumuz kadın-erkek eşitliğini sağlamayı amaçlayan protokolümüz kapsamında, birlikte çok güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte verdikleri destek için Selçuk Başkanımıza ve değerli mesai arkadaşlarına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.