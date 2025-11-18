Urla’da Uluslararası Zeytin ve Sanat Festivali zamanı

Urla’da bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Zeytin ve Sanat Festivali, 21–23 Kasım tarihlerinde yapılacak. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan ve basın mensuplarının katılımıyla yapılan basın toplantısında kentin sürdürülebilir tarım, gastronomi ve kültürel miras odaklı vizyonu aktarılırken, festivalin bölge üreticisine sağlayacağı katkılar da vurgulandı.

Açılış konuşmasını yapan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Urla Zeytin ve Sanat Festivalimizin basın toplantısına hoş geldiniz. Urla; gastronomisi, sürdürülebilir tarımı ve kültürel mirasıyla geleceğin kent modeli olma yolunda ilerliyor. Bugün burada, bu vizyonun bir parçası olan festivalimizi ve kentimizin dönüşüm yolculuğunu paylaşmak için bir aradayız. Bu bereketli coğrafya, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı ve bize çok renkli bir kültürel miras bıraktı. Üzümden enginara, zeytinden yöresel otlara uzanan bu zenginlik, Urla’yı üretimin, ekolojik duyarlılığın ve çağdaş gastronominin merkezlerinden biri haline getirme sorumluluğunu da beraberinde getirdi. Bu noktada festivalimizin rolü daha da anlam kazanıyor. Amacımız yalnızca zeytinin köklü hikâyesini hatırlatmak değil; bu mirası bilimle, sanatla ve uluslararası işbirlikleriyle zenginleştirerek geleceğe taşımak. Üreticimizin emeğini görünür kılmak ve Urla’yı Akdeniz çanağında söz sahibi bir merkez haline getirmek hedefindeyiz” dedi.

TARIM OKULU VE ZEYTİN KOLEKSİYONU

“Festivallerimiz, yaptığımız çalışmaları ve ortaya koyduğumuz üretimi gözler önüne seren önemli bir araç” diye devam eden Balkan, “Tarımsal faaliyetlerimizi güçlendirmek için yürüttüğümüz çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Detaylarını daha sonra paylaşacağımız Zeytin Koleksiyon Bahçesi ve Tarım Okulu projeleriyle Urla; yalnızca nitelikli üretimin merkezi değil, aynı zamanda bilimin ve uygulamalı tarım çalışmalarının buluştuğu güçlü bir araştırma merkezine dönüşecek. Bu yıl zeytinin binlerce yıllık yolculuğunu sanatla, gastronomiyle ve uluslararası deneyimlerle buluşturan güçlü bir yapı kurduk. Atölyelerden panellere, yaratıcı disiplinlerden Akdeniz ülkelerinin zeytinyağı kültürüne uzanan bu bütün, Urla’nın üretimden kültüre, sağlıktan tasarıma kadar geniş bir etkileşim alanı sunduğunu ortaya koyuyor. Bu festival, Urla’nın hem toprağına hem kültürüne sahip çıkan ve geleceğini birlikte kuran bir kent olduğunun en güzel göstergesi. Emeğiyle, üretimiyle ve katkısıyla bu yolculuğa güç veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

USLUCAN: HER DALINDA ÖYKÜ

Tanıtım toplantısında konuşan Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan ise zeytin hasadının başladığını hatırlatarak üreticilere bereketli bir sezon diledi. Uslucan, “İkinci Uluslararası Urla Zeytin ve Sanat Festivali basın tanıtımına hoş geldiniz. Bugün Urla'nın bereketli topraklarından da yüzyıllardır bu bölgenin ruhunu taşıyan, zeytinimizin hasadına başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zeytin sabrın, direncin ve emeğin karşılık bulmuş halidir. Her dalında bir öykü, her tanesinde bir umut saklıdır. Urla Ziraat Odası olarak hedefimiz, zeytinimizi ve zeytin yağımızı hak ettiği değerle buluşturmaktır. Hasat dönemimizin üreticilere bolluk, bereket ve huzur getirmesini diliyor. Toprağa emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

FESTİVAL KAPILARINI 21 KASIM’DA AÇIYOR

Bu yıl ikinci kez düzenlenen festival, 21 Kasım Cuma günü saat 11.00’de gerçekleşecek resmi açılış töreniyle başlayacak. Tören, halkın katılımına açık olacak ve Urla’nın dört bir yanından ziyaretçilerin bir araya gelmesine olanak sağlayacak. Zeytinin bereketini ve sanatın birleştirici yönünü vurgulayan festival süresince, üç gün boyunca paneller, sanat söyleşileri, film gösterimleri, konserler ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Urla Belediyesi, festival kapsamındaki tüm etkinliklerin ücretsiz olarak izleyicilere açık olacağını belirtti.