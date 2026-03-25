“Uyan Memet” Çanakkale ruhunu sahneye taşıdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında hazırladığı “Uyan Memet” dans ve müzikal anlatısı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) izleyiciyle buluştu. Gösteriyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay da sanatseverlerle birlikte izledi. Balkan Savaşları’nın yorgunluğunu yaşayan bir halkın, Çanakkale siperlerinde sergilediği direniş ve kahramanlık üzerinden bir ulusun yeniden ayağa kalkışını konu alan eser, sahne diliyle izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, anlatının duygusal zeminini oluşturan ağıt ve kahramanlık türkülerini seslendirirken, Türk Halk Oyunları Topluluğu ise tarihsel süreci sahneye taşıdı.

TUGAY: ÇANAKKALE SAVAŞI TARİHİMİZDE BİR DÖNÜM NOKTASIDIR

Gecede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gösterinin kendisini çok etkilediğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Çanakkale Savaşı’nın hem Türkiye hem de dünya tarihi açısından en önemli savaşlardan biri olduğunu vurgulayan Tugay, “Bu savaşta 253 bin insanımızı kaybettik. Bir yönüyle kirli bir savaştı” dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğine dikkat çeken Tugay, “Atamız büyük bir insan, çok güzel yürekli bir liderdir. Vatanı için her zaman canını vermeye hazırdı. O savaşta bir şarapnel parçasıyla göğsünden yaralanmıştı. Ben bu olayı tarihimiz açısından bir dönüm noktası olarak görüyorum. Allah o büyük insanı Türk milletine bağışladı” diye konuştu.

“GURUR DUYDUĞUMUZ ŞANLI BİR TARİHİMİZ VAR”

Türkiye’nin köklü ve gurur verici bir tarihe sahip olduğunu belirten Tugay, “2026 yılındayız. Dönüp kendimize, ülkemize, insanlarımıza ve yaşadıklarımıza bakmamız gerekiyor. Çok övündüğümüz, gurur duyduğumuz şanlı bir tarihimiz var. O günden bugüne nelerle gurur duymalıyız, yarın nelerle gurur duymaya devam etmeliyiz, bunu düşünmemiz gerekiyor” dedi. Konuşmasında gazilere de değinen Tugay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gaziler yaşayan anıtlardır” sözünü hatırlatarak, “Aramızdan ayrılanlar var, toprağa emanet ettiklerimiz var. Birisi de benim babam. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı. Tugay, konuşmasının sonunda yurttaşları gaziler için alkışa davet ederek, “Yaşasın İzmir, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

200 KİŞİLİK DEV KADRO İLE ANLAMLI GÖSTERİ

Sanat yönetmenliğini İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Ahmet Diker’in üstlendiği eserin yaklaşık 200 kişilik dev kadrosu 69 dansçı, 68 kişilik koro, 9 kişilik saz ekibi ve sahne arkası çalışanlarından oluştu. Hazırlık sürecinde ekipler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait alanlarda antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Program finalinde salonu dolduran kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla İzmir Marşını hep bir ağızdan söyledi.