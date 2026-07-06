Vicdanlara dokunan senfoni

Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen "Göç Senfonisi – Karanlık Sular (Dark Waters)" konserlerinin ilki 3 Temmuz'da Bodrum Şevket Sabancı Parkı'nda gerçekleştirildi. Bodrumlu sanatseverlerin yoğun katılım gösterdiği konser, açık havada büyük ilgiyle takip edildi. Göçün acılarını, umutlarını ve insanlık dramını anlatan senfoni, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konser serisinin ikinci durağı ise 4 Temmuz'da Datça Amfi Tiyatro oldu. Datçalı sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen konserde amfi tiyatro dolarken, dinleyiciler Fuat Saka'nın notalara taşıdığı göç hikâyesini büyük bir ilgi ve beğeniyle izledi. Etkinlik sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.

ULUSLARARASI SANATÇILAR AYNI SAHNEDE BULUŞTU

Besteci ve sanatçı Fuat Saka tarafından hazırlanan eser, açlık, yoksulluk, savaş ve ayrımcılık gibi nedenlerle yaşanan göçlerin insan hayatında bıraktığı derin izleri müziğin evrensel diliyle dinleyicilere aktardı. Konserler, göçün yalnızca bir coğrafya değişikliği değil, insanlığın ortak hafızasında yer eden büyük bir yaşam mücadelesi olduğunu güçlü bir sanatsal anlatımla ortaya koydu. Anastasios Symeonidis yönetiminde sahnelenen eserde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'na farklı ülkelerden sanatçılar da eşlik etti. Düzenlemesini Vangelis Zoografos'un yaptığı konserde vokalde Ioanna Forti, kavalda Cihan Yurtçu, Girit kemençesinde ise Zacharias Spyridakis sahne aldı.

MÜZİĞİN EVRENSEL DİLİYLE DAYANIŞMA MESAJI

Fuat Saka, göçün yalnızca bir coğrafya değişikliği değil, insanlığın ortak hafızasında derin izler bırakan bir yaşam mücadelesi olduğunu vurgularken, "Göç Senfonisi – Karanlık Sular" ile insanları dayanışmaya, empatiye ve dünya vatandaşlığı bilincine davet ediyor. Açlık, yoksulluk, savaş ve ayrımcılık nedeniyle yaşanan zorunlu göçlerin hikâyesini notalara taşıyan eser, müziğin evrensel dili aracılığıyla dinleyicilere güçlü bir insani mesaj verirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın başarılı yorumuyla Bodrum ve Datça'da unutulmaz iki sanat akşamına imza attı.