Volkan Konak ve Edip Akbayram’ın adları Güzelbahçe’de yaşayacak

Güzelbahçe Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda geçen ay sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden sevilen sanatçı Volkan Konak ve uzun süre tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Edip Akbayram’ın isimlerinin, Güzelbahçe’de parka verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Güzelbahçe Belediye Meclisinde okunan komisyon raporunda; Yalı Mahallesi 135,292, 296 ve 75 Yıl Cumhuriyet Bulvarı arasında kalan parka Volkan Konak, 3, 17, 20 ve 22 sokakların arasında bulunan parka Edip Akbayram isimlerinin verilmesi komisyondan geçerek oy birliği ile kabul edildi.

İSİMLERİ GÜZELBAHÇE’DE YAŞAYACAK

Komisyon kararının ardından açıklama yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Halka mal olmuş sanatçılarımız Volkan Konak ile Edip Akbayram’ın, isimlerini Güzelbahçe’de yaşatmak bizler için büyük bir gurur olacak. Halkın gönlünde taht kurmuş iki değerli sanatçının; Volkan Konak ve Edip Akbayram’ın isimlerini ilçede yaşatmak adına önemli bir adım attık. Sanatlarıyla yalnızca müzik dünyasına değil, toplumsal duyarlılığa da katkı sunan bu iki ustanın ismi adı, artık Güzelbahçe’de parklarda yaşayacak. Belediye Meclisi’nin aldığı kararla, biri Yalı Mahallesi'nde, diğeri Maltepe Mahallesi'nde yer alan parklara Volkan Konak ve Edip Akbayram isimleri verildi. Bu anlamlı kararla birlikte, Güzelbahçe yalnızca doğasıyla değil, kültüre ve insan haklarına duyarlı duruşuyla da dikkat çeken bir ilçe. Onlar sadece sanatçı değil, aynı zamanda toplumun sesi olmuş, haksızlıklar karşısında susmamış insanlardır. Bizler de onların bu duruşuna ve geride bıraktıkları izlere saygı göstererek, isimlerini geleceğe taşımak istedik. Bu parklar, sadece çocukların oyun oynadığı yerler değil; değerlerimizi, sanatımızı ve duruşumuzu hatırlatan alanlar olacak, Toplumsal hafızayı diri tutan ve sanatçıların izlerini kent belleğinde yaşatan örnek uygulamalara devam etmeyi hedefliyoruz. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Son nefesine kadar adalet, demokrasi ve barıştan yana olan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ile Halkın bağrından kopmuş Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz” diye konuştu.