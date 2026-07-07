XIV. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı tamamlandı

Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı’nın on dördüncüsü, 2–5 Temmuz 2026 tarihleri arasında İzmir’de, Tarihi Havagazı Fabrikası Yerleşkesinde düzenlendi. International Conference on Critical Education / ICCE uluslararası ağı çerçevesinde düzenlenen konferans, Türkiye’den ve farklı ülkelerden akademisyenleri, eğitimcileri, araştırmacıları, öğrencileri, sendika ve demokratik kitle örgütleri temsilcilerini bir araya getirdi. Bu yılki Teması “Otoriter Zamanlarda Sınıfı Yeniden Kurgulamak” olarak belirlenen konferansta, eğitimin giderek piyasalaştırıldığı, kamusal ve laik eğitim hakkının zayıflatıldığı, eşitsizliklerin derinleştiği ve otoriter politikaların eğitim alanını kuşattığı belirtilerek, eleştirel pedagoji, kamusal eğitim, toplumsal adalet ve özgürleşimci eğitim olanakları konuşuldu.

Konferans, Yetişkin Eğitimi ve Yetişkin Eğitimcileri Derneği, Türk Sosyal Bilimler Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ve Eğitim Sen, Eğitim İş ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin destekleriyle gerçekleştirildi.

250 AKADEMİSYEN VE ARAŞTIRMACI KATILDI

Konferansın açılış konuşmalarını Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Uluslararası Düzenleme Kurulu Eş Başkanları Prof. Dave Hill ve Prof. Kostas Skordoulis, Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şen, Yetişkin Eğitimi ve Yetişkin Eğitimcileri Derneği Başkanı Dr. Ali Tansu Balcı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır yaptı. Açılış konuşmalarında, eğitimin yalnızca teknik bir öğretim süreci olmadığı ve eğitimle ilgili her konunun politik ve toplumsal bağlamı içinde tartışılması gerektiği belirtilerek, konferansın bu bağlamda eğitimi uluslararası düzlemde karşılaştırmalı olarak ele almayı amaçladığı vurgulandı. Ayrıca konferansın eğitim alanındaki uluslararası dayanışmayı güçlendirmesi temenni edildi. Konferansa Yunanistan, Birleşik Krallık, İrlanda, Kanada, ABD, Fas, Ürdün, Azerbaycan, Çin, İtalya ve Lübnan başta olmak üzere çok sayıda ülkeden yaklaşık 250 akademisyen ve araştırmacı katıldı.

EĞİTİM MASAYA YATIRILDI

Dört gün süren konferans programında Gianna Katsiampoura, Kathleen Lynch, Nazlı Somel, Nejla Doğan, Spyros Themelis, Nuray Türkmen ve Erdal Küçüker davetli konuşmacı olarak yer alıyor. Ayrıca konferansın üçüncü gününde BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, eğitim ile işçi sınıfı mücadelesi arasındaki bağa vurgu yapan bir konuşmayla katılımcıları selamladı. Konferans programındaki paralel oturumlarda yüz ellinin üzerindeki bildiri ve poster sunumlarıyla yapay zekâ ve dijitalleşmeden iklim krizi ve göçlere, toplumsal cinsiyetten göç ve yoksulluğa, kamusal eğitimden laik eğitime, Maarif Modelinden ÇEDES ve MESEM’lere, halk eğitiminden öğretmenliğin dönüşümüne ve sendikalara kadar pek çok başlık, eğitimle ilişkisi çerçevesinde tartışılmaya devam etti. Konferans kapsamında Türkiye'nin eleştirel eğitim birikimini, tarihsel ve güncel boyutlarıyla ele almayı amaçlayan paneller de yer aldı. “Dünden Bugüne Halk Eğitimi: Miras, Sorunlar ve Olanaklar” başlıklı panelde Meral Uysal, Rıfat Okçabol, Ahmet Duman, Fevziye Sayılan ve Mehmet Bilir yer alıyor. “Köy Enstitülerinden Günümüze Eğitim ve Türkiye” başlıklı panelde, Gamze Yücesan Özdemir, Haydar Seçkin Çelik, Kemal Kocabaş, Seçkin Özsoy ve Ayhan Ural yer alıyor. “Medyadan ve Sanattan Öğrenme” başlıklı panelde Ruken Akar Vural, Mutlu Binark, Fırat Tufan, Günseli Bayraktutan, Hasan Akbulut yer alıyor. “Demokratik Eğitim Mücadelesi” başlıklı son panelde ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel, Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş ve Eğitim İş Genel Sekreteri Veli Fırat yer aldı.

ICCE 2026 İzmir, akademik bildirilerin sunulduğu bir toplantı olmanın ötesinde; eğitimin piyasalaştırılmasına, eşitsizliklerin normalleştirilmesine ve otoriterleşmeye karşı eleştirel düşüncenin, dayanışmanın ve kamusal eğitim mücadelesinin uluslararası düzeyde buluşma zemini olmayı hedefledi.

Birçok kültürel ve sanatsal etkinliği de ev sahipliği yapan konferans, 5 Temmuz Pazar akşamı yapılan kapanış forumu ve konferans değerlendirmesi ile sona erdi. Konferansta sunulan bildiri ve konuşmalar kitaplaştırılarak, kamuoyuyla paylaşılacak.