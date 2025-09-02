Yangın şehitlerinin adları Ödemiş’te yaşayacak

Orman yangınlarıyla mücadelede yaşamlarını yitiren kahramanları unutmamak, onların anısını yaşatmak amacıyla Ödemiş Belediye harekete geçti. Temmuz ayında ilçede yaşanan yangın felaketinde yaşamını kaybeden iki orman şehidinin isimlerinin ilçedeki parklara verilerek ölümsüzleştirilmesi amacıyla CHP ve AKP Meclis üyeleri ayrı ayrı yazılı dilekçe verdi. İmar ve Hukuk Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonuncu gündemde yer alan konu Eylül ayı olağan meclis toplantısında oy birliği ile karar alındı.

Karara göre; Anafartalar Mahallesi 1257 Sokak’ta bulunan (Açık Ceza Evi Karşısı) parka “Orman Şehidi Ragıp Şahin Parkı”, Cumhuriyet Mahallesi Zile Sokak’ta bulunan Köşebaşı Cami arkasında bulunan parka “Orman Şehidi İbrahim Demir Parkı” adı verildi.

Belediye meclisinde oy birliğiyle alınan kararla, hem vatan toprağı uğruna canını veren kahramanlarımızın adları ölümsüzleştirildi hem de yeni nesillere bu fedakârlıkların unutulmaması için anlamlı bir mesaj verildi.