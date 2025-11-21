Yaşamı savunuyorlar

Doğayı talan ederek, yeryüzündeki yaşamı zorlaştırarak zenginleşen şirketlere ve doğaya insan eliyle yapılan müdahalelere karşı kurulan çevre platformları gelecek kuşaklara temiz ve yaşanılası bir dünya bırakmak için mücadelelerini sürdürüyor. Çevre örgütleri, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, yerel inisiyatifler ve bireylerin 2005 yılında çevre ve yaşam alanlarına yönelik tehditlere karşı yerel dayanışmayı güçlendirmek ve doğayla uyumlu bir yaşamı savunmak amacıyla kurduğu Ege Çevre Platformu (EGEÇEP) 20. yılını kutluyor. Platform 20. yılında Ege Bölgesi’ndeki yerellerin ekolojik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Ege Ekoloji Kervanı düzenledi. Uşak’tan yola çıkarak Murat Dağı’ndan Akbelen’e uzanan durak noktalarında, yerel ekolojik hareketlerle ve platformlarla bir araya gelen EGEÇEP üyeleri sorunları ve çözüm yollarını konuşarak ortak mücadele kararı aldı.

DAYANIŞMA YAYILIYOR

Muğla’yı korumak için kurulan Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) da 37. genel meclis toplantısı için Milas’ta bir araya geldi. Açılan davalardaki son durumlar, yapılacak çalışmalarla ilgili konuların belirlendiği buluşmanın ardından bölgeye gelen EGEÇEP üyeleriyle madenlerin tehdit ettiği Bafa Gölü ve Latmos için fikir alışverişi yapıldı. Yaşam savunucuları daha sonra Akbelen’e geçerek maden çıkarma faaliyetlerinin tekrar başladığı bölgede yurttaşlarla buluştular. Kervan bu cumartesi de Kuzey Ege’deki katliamlara dikkat çekmek için hareket edecek. Sırasıyla Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama’da mücadele veren platformlarla bir araya gelecek olan kervan Burhaniye’ye hareket ederek “Emek, Toprak ve Adalet Mitingi”ne katılım sağlayacak.