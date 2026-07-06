Yaşar Müzesi'nde

İzmir'in önemli kültür-sanat mekanlarından Yaşar Müzesi, "Bir Maniniz Yoksa..." adlı yeni etkinlik serisiyle sanatseverleri kültürel miras, tarih ve sanat üzerine interaktif sohbetlerde buluşturacak. Yaşar Müzesi Buluşmaları kapsamında hayata geçirilen serinin ilk etkinliği 9 Temmuz Perşembe günü müzenin sergi salonlarında gerçekleştirilecek. Katılımcı müzecilik anlayışıyla hazırlanan programda, geleneksel konferans düzeninin dışına çıkılacak. Müze içerisinde ahşap sandalyelerle oluşturulacak nostaljik oturma düzeni sayesinde, katılımcılar ile davetli konuşmacılar aynı çember etrafında bir araya gelecek.

EGE'NİN ORTAK HAFIZASINDAN ARKEOLOJİK KATMANLARA

Sanat eserleri ve koleksiyonlar eşliğinde yapılacak buluşmalarda ziyaretçilerin yalnızca dinleyici kalmayıp aktif olarak fikir üretmesi hedefleniyor. Etkinliklerde İzmir'in çok kültürlü komşuluk ilişkileri, Ege ve Akdeniz coğrafyasının ortak hafızası, sanattaki fırça izleri ve arkeolojik katmanlar gibi geniş bir yelpazede konular ele alınacak. Türk komşuluk kültüründe samimiyetin bir ifadesi olan "Bir maniniz yoksa akşam size geleceğiz" cümlesinden ilham alınarak tasarlanan etkinlik, müzenin sergi alanlarına sıcak bir sohbet atmosferi taşımayı amaçlıyor.

Sınırlı kontenjanla düzenlenecek olan "Bir Maniniz Yoksa..." buluşmalarına katılım için ön kayıt yaptırmak gerekecek. Etkinlik takvimi ve kayıt detaylarına ilişkin bilgilendirmelerin temmuz ayı başında Yaşar Müzesi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.