Yaşar Üniversitesi 25. yılını kutladı

Yaşar Üniversi, 25’inci kuruluş yılı Selçuk Yaşar Kampüsü düzenlenen törenle kutladı. Müzik bölümü öğrencilerinin dinletisiyle başlayan programda, akademik ve idari çalışanlara ‘Bilim, Birlik, Başarı’ plaketleri verildi. Kurumsal ödüller, ‘Başarılı İdari Birim, Temsiliyet Başarısı, Eğitimde Başarı, Başarılı Araştırmacı, Akademik Onur’ adı altında akademisyen, idari çalışan ve öğrencilere takdim edildi. Ayrıca başarılı sporcu öğrencilere takdir belgeleri verildi. Beşinci, onuncu, on beşinci ve yirminci hizmet yılını dolduran akademik ve idari personel ise rozet ve belge ile onurlandırıldı.

Törene; Slovenya Cumhuriyeti Ege Bölge Fahri Konsolosu Dr. Mazhar İzmiroğlu, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş ile önceki dönem rektörlerinden Prof.Dr.Cemali Dinçer ve Prof. Dr. Murat Barkan da katıldı. Tören, açık alanda gerçekleşen “İzmir Lezzetleri” kokteyli ve deneyimleme alanındaki “25 Yılın Yansıması” adlı dijital eserin gösterimiyle sona erdi.

“BÜYÜK BİR ESER”

Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Üniversitemiz bugün 25 yaşında. 25 yıl insan ömrü için de bir kurum için de karakterin şekillendiği, geleceğe yönelik büyük adımların atıldığı en önemli dönemdir. Üniversiteler sadece binalardan, dersliklerden, kampüsten ibaret değildir. Üniversiteler fikirlerin doğduğu, cesaretle araştırmaların yürütüldüğü, insana verilen değer, bilgi ve emekle geleceğin inşa edildiği yerlerdir. Vakfımız adına, gurur duyduğumuz bu değerli eğitim kurumunu bizlere ve Türkiye’ye kazandıran kurucumuz merhum Selçuk Yaşar’ı şükranla anıyorum. Çeyrek asır önce atılan sağlam temellerin bilimin aydınlığında nesiller boyu güçlenmeye, geleceğimizi şekillendirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum."

“FİDAN ÇINARA DÖNÜŞTÜ”

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ise şöyle konuştu: “2001 yılında, 52 öğrenciyle yola çıktığımızda; Kurucumuz ve Ebedi Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’ın zihninde tek bir hedef vardı: Vatanına ve milletine faydalı, bilimle donatılmış çağdaş nesiller yetiştirmek. O gün dikilen fidan, bugün dalları dünyaya uzanan dev bir çınara dönüştü. Bugün ne mutlu bize ki; 8 bin 400 öğrencimiz, 21 bin 500 başarılı mezunumuz, 880 akademik ve idari personelimiz ve dünya çapındaki başarılarımızla örnek gösterilen bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün kampüsümüzde 49 farklı ülkeden gelen 412 uluslararası öğrencimizi ağırlıyor; tam 12 projemizle Erasmus Plus Jean Monnet programında Türkiye birinciliğimizi koruyoruz. Yaşar Üniversitesi Teknoloji şirketi YUTECH ve BTTO ofisimiz bünyesinde, toplam bütçesi 33 milyon TL’yi aşan 191 farklı kamu-üniversite-sanayi iş birliği projesini başarıyla hayata geçirdik. Sadece geçen yıl 14 ulusal ve uluslararası patent başvurusu yaptık, sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye, tarım-gıda zincirinden yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede 22 uluslararası projeyi de başarıyla yürütüyoruz. 150 projeyi başarıyla tamamlamış olmamız ve sadece bir yıl içerisinde hazırladığımız 60 yeni proje başvurusu, araştırma kapasitemizi küresel standartlara taşıma azmimizin bir yansımasıdır. Toplam bütçesi 4 milyon Euro olan 11 projemiz hibe desteği alırken, 26 projenin de aktif ortağı olarak Avrupa araştırma ağının vazgeçilmez bir parçası olmayı sürdürüyoruz.”

BİLİM VE BAŞARIYLA DOLU ÇEYREK ASIR

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de bilim dünyasına yaptıkları katkılardan mutluluk duyduklarını belirterek “25 yıl önce, büyük bir vizyon ve cesaretle çıkılan bu yolda; 'Bilim, Birlik, Başarı' ilkesiyle büyüdük, geliştik ve küresel çapta başarılar elde eden kocaman bir aile olduk. Times Higher Education 2026 verilerine göre; İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimler alanlarında Ege Bölgesi’ndeki zirve ortaklığımızı sürdürürken, İşletme ve İktisat kategorisinde dünya genelinde 401-500 bandına yükselme başarısı gösterdik. Disiplinler arası bilimsel çalışmalarda ise küresel ölçekte 351-400 bandına tırmanarak akademik yetkinliğimizi bir kez daha kanıtladık. Gelecek vizyonumuzun temelinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' sözünden aldığımız ilhamla; insanlığa, doğaya ve geleceğe değer katan yenilikçi gençler yetiştirmek yer alıyor” diye konuştu.