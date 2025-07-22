Yaşar Üniversitesi’nden yeni nesil eğitim modeli

Yaşar Üniversitesi, öğrenci merkezli yeni eğitim modeli “4YU”yu tanıttı. Klasik üniversite anlayışının ötesine geçmeyi hedeflediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller, bireysel gelişim, esneklik, uygulama ve teknoloji odaklı yapıya geçeklerini anlattı.

“NE YAPIYORSAK SİZİN İÇİN YAPIYORUZ”

Bu yeni modelin; öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımı, uygulama ağırlıklı ders içerikleri, esnek müfredat yapısı ve teknoloji destekli eğitim yöntemleri olmak üzere 4 temel ayakta yükselen bir model olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller, 4YU’nun felsefesini şu sözlerle özetledi: “Yaşar Üniversitesi’nin öğrenci odaklı yenilikçi bir modeli olan 4YU ( For You) Türkçeye çevrildiğinde ‘Senin İçin’ anlamına geldiği için Senin İçin Üniversite sloganı olarak üniversitemizin 4’ncü stratejik planını yaparken ortaya çıktı, bu planda çok önemli paradigma değişikliği yaptık, öğretmeden öğrenmeye geçiyoruz, eğitim öğrenim alanındaki temel felsefemiz bu, araştırma yapıyoruz, dünya sıralamalarında hızlıca yükseliyoruz am bizim için topluma katkıda bulunma, yakın sosyal çevremizi de güçlendirmek üniversitemizin en önemli misyonları arasında, ayrıca Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 4’ncüsü de eğitim, tüm bunları çalışırken bu slogan kendiliğinden ortaya çıktı. 4YU’dan kast ettiğimiz şey şu; ne yapıyorsak sizin için yapıyoruz. Bu yapı, öğrencilerin yalnızca bilgiyi almakla kalmayıp aynı zamanda deneyimleyerek öğrenmesini, kişiselleştirilmiş eğitim almasını ve dijitalleşen dünyaya ayak uydurmasını amaçlıyor.

“ÖĞRETMEDEN ÖĞRENMEYE GEÇİYORUZ”

Üniversitelerin gelecekte birer “yaşam boyu öğrenme kulübü” haline geleceğini belirten Prof.Dr. Kandiller, klasik modelin ötesine geçilmesi gerektiğine dikkat çekti ve “Yükseköğrenim değişiyor. 10 yıl sonra klasik 4 yıl okuyup diploma alınan bir sistem kalmayabilir. Kişiye özel, hayallerine ve yetkinliklerine göre kurgulanmış eğitim sistemleri kaçınılmaz olacak. İşte biz bu modele geçiyoruz.” dedi.

YENİ NESİL ÖĞRENCİLER İÇİN MİKRO DERECELER VE CO-OP

4YU modeli kapsamında Yaşar Üniversitesi; öğrencilerin küçük ama etkili kazanımlar elde etmesini sağlayacak mikro dereceler sistemini ve sektörel deneyime dayalı İş Yerinde Mesleki Eğitim (CO-OP) programını da hayata geçirdi. CO-OP kapsamında öğrenciler, mezuniyet öncesinde gerçek projelerde sektörün içinde yer alarak profesyonel deneyim kazanıyor.

“GÖNÜL BAĞI”

4YU’nun sadece eğitim dönemine değil, mezuniyet sonrasına da dokunduğunu belirten Prof.Dr. Kandiller, bu yaklaşımla yeni bir slogan daha benimsediklerini söyledi ve şunları ekledi: “Mezunlarımızı sistemin içinde tutuyoruz. Sürekli gelişmelerine ve yaşam boyu öğrenmeye destek veriyoruz. Bu nedenle ‘Mezunlar İyi Yaşar’ diyoruz. Yaşar Üniversitesi’ne gelen öğrenci, aslında yaşam boyu değerli bir üyelik kazanıyor. Mezun olduktan sonra da gelişim, iletişim ve aidiyet sürüyor. Kampüs altyapısından sosyal yaşam alanlarına, müfredattan mesleki uygulamalara kadar her detayın yeniden tasarlandığı 4YU modeli, öğrencileri hem bugüne hem geleceğe hazırlıyor.