Yaşlılar görmezden geliniyor: Düşük maaş, yetersiz bakım

Ege Geriatri Derneği, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaptığı açıklamada, yaşlı bireylerin günlük yaşamda çok çeşitli insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Açıklamada, Türkiye’de yaşlıların en önemli sorununun gelir yetersizliği ve düşük emekli maaşları olduğu ifade edildi. Küresel Emeklilik Endeksi 2025 verilerine göre; Türkiye, emekliler için en iyi yaşam koşullarına sahip ülkeler arasında ancak 42. sırada yer alabildiğini belirten EGERDER, “Eurostat’a göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde asgari emekli ücreti ortalama bin 248 Euro iken Türkiye’de bu rakam 352 Euro seviyesinde. Temmuz 2025’te yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’ye yükseltilse de, Eylül 2025 itibarıyla dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamasının 27 bin 111 TL. Diğer temele ihtiyaçlarda eklendiğinde bu tutarın çok daha yukarıya çıkıyor dolayısıyla emekli maaşları geçim için yetersiz. Yaşlı yoksulluğu yaşlılar açısından en önemli hak ihlali ve problemdir” diyerek dikkat çekti.

YETERSİZ BAKIM HİZMETLERİ!

Yapılan açıklamada, yaşlıların evde bakım talebinin karşılanamadığı, kurumsal bakım hizmetlerinin de yetersiz olduğu belirtildi. Türkiye’de 458 huzurevinin toplam kapasitesi 38 bin kişiyi bulurken, kamuya bağlı kuruluşların kapasitesinin yalnızca 20 bin kişiyle sınırlı olduğu kaydedildi. Özel huzurevlerinin ise yüksek maliyetleri nedeniyle çoğu yaşlı için erişilemez olduğu aktarıldı.

“YAŞLILARI YÜK DEĞİL, HAK SAHİBİ YURTTAŞ OLARAK GÖRÜN”

EGERDER, yaşlıların en temel sorunlarından birinin sağlık hizmetlerine erişim olduğunu vurgulayarak, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler ve kronik hastalıkların yaşam kalitesini düşürdüğünü, bu nedenle artan ihtiyaçlara uygun sağlık ve bakım politikalarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Hava ve ses kirliliği, trafik, uygun olmayan mimari düzenlemeler ile sağlıksız gıdaların da yaşlılar için ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Yaşlıları ekonomiye ve sosyal güvenlik sistemine yük olarak görmekten vazgeçin, haklarını tanıyın ve hak temelli sosyal koruma sistemini hayata geçirin” ifadelerine yer verildi.

“ULUSLARARASI SÖZLEŞME SÜRECİ HIZLA TAMAMLANMALI

EGERDER, Haklarla Yaşlanma ve Yaşlı Hakları Küresel İttifakı tarafından koordine edilen yeni BM yaşlı hakları sözleşmesi sürecini desteklediklerini açıkladı. 3 Nisan 2025’te BM İnsan Hakları Konseyi tarafından başlatılan bu sürecin hızla tamamlanması gerektiği vurgulandı.

İZMİR’DE YAŞLILAR İÇİN HAZIRLIK ŞART!

Ege Geriatri Derneği, İzmir’de yaşlı nüfusun giderek arttığını vurguladı. Kentte 65 yaş ve üzeri bireyler, toplam nüfusun önemli bir kısmını oluştururken, özellikle 80 yaş ve üzeri grup en hızlı büyüyen yaşlı nüfus olarak öne çıkıyor. Dernek, bu hızlı artışın sağlık, bakım ve sosyal hizmetler üzerinde ciddi bir talep yaratacağını belirterek, İzmir’de yaşlılara yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi ve yaşlı dostu politikaların hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.