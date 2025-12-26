Yeni yıl dilekleri Marmaris’te buluştu

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Festivali, renkli etkinliklerin yanı sıra anlamlı bir uygulamaya da sahne oldu. Festival alanına yerleştirilen dilek kutusu, yeni yıla umutla girmek isteyen yüzlerce kişinin buluşma noktası haline geldi. Her yaştan katılımcı, 2026 yılına dair hayallerini ve temennilerini dilek kağıtlarına yazarak kutuya bıraktı.

Dileklerde sağlık, mutluluk ve huzur öne çıkarken, Marmaris’e yönelik beklentiler de dikkat çekti. “Hep birlikte mutlu bir geleceğe”, “Sağlıklı bir 2026 yılı diliyorum. Kadınların ve çocukların öldürülmediği bir yıl”, “Çocukların ağlamadığı bir dünya diliyorum. Uğurlu gel 2026” gibi dileklerin yer aldığı kutuda “Anıtkabir’e gitmek istiyorum” istekleri de oldukça fazlaydı.

Festivalin en özel anlarından biri ise yeni evlenen bir gelin ve damadın alana gelerek dileklerini birlikte dilek kutusuna bırakması oldu. Bu anlamlı an, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgi ve alkışla karşılandı. Yeni yıl ruhunu dayanışma ve umutla yaşatan dilek kutusu, Marmaris Yeni Yıl Festivali’nin unutulmaz detayları arasında yer aldı.