‘Yeşil Vatan’ yok oluyor

Yaz aylarının gelişiyle özellikle Ege Bölgesi’nde çıkan orman yangınlarının sayısı her geçen gün artarken ormanlık alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına yönelik tartışmalar “yeşil vatan”ın geleceği konusundaki endişeleri de artırdı. Son bir hafta içinde çıkan orman yangınlarında da yüzlerce hektar ormanlık alan zarar gördü.

“HELİKOPTERLERİN KAPASİTESİ AZ”

Yangınlarla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü’nün aldığı önlemlerin eksiklerini yıllarca dile getirdiklerini anlatan Tarım Orman-İş Sendikası Onursal Başkanı Şükrü Durmuş, “Arazöz aldılar ancak işçi alınmadı. Bir arazöz iki kişiyle araziye çıkıyor. Böyle yangınla mücadele olmaz. Başka bir boyutu ise getirdikleri helikopterler çok düşük kapasiteli, 300- 350 kilo su kapasiteli. Geçen yılki sıkıntılar devam edecek. Hep sonuç üzerinden hareket ediliyor, önleyici tedbir yok. Yangınların daha yıkıcı olacağı çok açık” dedi.



