Yıkılan belediye hizmet binası için ödülü proje yarışması

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de Şeyh Mahallesi, 353 Ada, 30 Parselde yer alan, 2014 yılında İl Özel İdare’nin kapanmasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen 1 No’lu Hizmet Binası, deprem performansının olumsuz olması nedeni ile yıkıldı. Büyükşehir Belediyesi konum olarak kentin önemli noktalarından biri olan alana farklı bakış açılarıyla katılımcı, şeffaf, rekabetçi ve kolektif üretimi teşvik eden bir yarışma düzenleyerek bir yapı kazandırmak için ödüllü mimari proje yarışmasını başlattı.

Ulusal, tek kademeli mimari proje olan yarışmaya başvurular 10 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılabilecek. Mimari proje yarışmasında birinci olan projeye 1 Milyon 300 Bin TL, ikinciye 1 Milyon TL, üçüncüye de 800 Bin TL ödül verilecek. Ayrıca beş projeye de mansiyon ödülü olarak 600 Bin TL verilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nca düzenlenen ödüllü mimari proje yarışması ile kentin önemli noktalarından birine özgün ve yenilikçi yaklaşımla, fonksiyonellik ve teknik donanımı yüksek, çevresel uyumu ile örnek olan bir yapı kazandırılması hedefleniyor. Mimari proje yarışmasının jürisinde Mimar Prof.Dr. Hüseyin L.Kahvecioğlu, Mimar Prof.Dr. Öncü Başoğlan Avşar, Mimar Alper Sinan Timoçin, Mimar Suat Selvi, İnşaat Mühendisi Niyazi Parlar gibi önemli isimler yer alıyor. Mimari proje yarışmasına katılmak isteyenler detaylı bilgilere https://mugla.bel.tr/yarisma adresinden ulaşabilecek.

ARAS: YARATICI DÜŞÜNCEYİ GÖRÜNÜR KILMAK İSTİYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğla için kararları sadece kurumların değil; yurttaşların, sanatçıların, tasarımcıların ve gençlerin katkısıyla şekillendiği bir anlayışı benimsediklerini söyledi ve mimari proje yarışmasının bu anlayışın bir ürünü olduğunu belirtti.

Başkan Ahmet Aras sözlerine şöyle devam etti: “Kentler, onları düşünen insanlar kadar güçlüdür. Bir mimar sokağa başka bir gözle bakar; bir karikatürist toplumsal gerçeği farklı bir dille anlatır; bir fotoğrafçı gündelik hayatı bambaşka bir ışıkla görür; bir yazar kelimelerle yeni dünyalar kurar. Bu farklı bakışların, disiplinlerin ve kuşakların aynı platformda, yarışmada buluşması; kenti daha derin, daha katmanlı ve daha zengin kılar. “Yerel Hafıza, Evrensel Gelecek” sloganı ile başlattığımız mimari proje yarışmamızla yaratıcı düşünceyi görünür kılmak, ona alan açmak ve değer kazandırmak istiyoruz. Muğla’nın kültürel, sanatsal ve mekânsal gelişimine katkı sunacak bu yarışmaya değerli fikirleri ile katılacak olanlara şimdiden teşekkür ediyorum.”