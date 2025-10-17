YKKED İzmir Başkanı Utku: ‘Atatürk’ü silmelerine izin vermeyeceğiz

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) İzmir Şubesinde kan değişimi yaşandı. Yeni Başkan Özgün Utku, Ege bölgesi temsilcimiz Mehmet Şakir Örs’ü ziyaret etti. İzmir büromuzda yapılan ziyarette YKKED’nin faaliyetleri ve gündeme dair konular konuşuldu. Dernek çalışmalarında Atatürk ilke ve inkılaplarına önem verdiklerini belirten Özgün Utku, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şubenin ev sahipliğinde; Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Şubeleri ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi ile beraber program düzenleyeceklerini söyledi. Utku, “Biz varız. 10 Kasım’da Atatürk’ü sadece anmayacağız, aynı zamanda anlayacağız ve yarınlara anlatacağız. Etkinlik içinde hem bizlerin hem paydaşlarımızın katkıları olacak. Katılanların ‘iyi ki geldik’ diyeceği, hem bilgi edineceği hem de duygusal olarak güçleneceği bir gün olmasını istiyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde ‘Atatürk’ü Unutmayacağız, Unutturmayacağız’ sloganıyla yapılan yürüyüşe de değinen Utku, “10 Kasım’ın karne tatili dönemine denk getirilmesi tesadüf değil. Nasıl ki stadyumlardaki ‘Atatürk’ ibaresini silmek için tribünleri yıkıyorlarsa, bunu yapan zihniyet aynı. Öğrencilerin, yarının yöneticilerinin Atatürk’ü bilmeden, tanımadan büyümesini isteyen bir anlayış bu. Buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Utku, 24 Kasım öncesinde de Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde de panel düzenleyeceklerini söyledi.