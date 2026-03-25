Yunusemre Belediyesi, Muradiye Ali Çullu Sağlık Hizmetleri Merkezi'ni hizmete açtı

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi’nde hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. İyilikseverlerin desteğiyle tamamlanan Muradiye Ali Çullu Sağlık Hizmetleri Merkezi, vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

Merkezle birlikte Muradiye bölgesinde yaşayan vatandaşlar; fizyoterapi, yetişkin ve çocuklara yönelik psikolojik danışmanlık ile diyetisyenlik hizmetlerinden yararlanabilecek.

"MURADİYE ARTIK İHMAL EDİLEN BİR BÖLGE OLMAKTAN ÇIKTI"

Hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet verecek merkezin bölgede önemli bir eksikliği giderdiğini belirten Balaban, "Muradiye artık ihmal edilen bir bölge olmaktan çıktı. Göreve gelir gelmez mahallemiz için planladığımız yatırımları hızla hayata geçirmeye başladık. Bu kapsamda Muradiye yatırımlarımızdan birini daha faaliyete aldık. Muradiye Ali Çullu Sağlık Hizmetleri Merkezimiz artık vatandaşımızın hizmetinde. Merkezimizde fizyoterapist, psikolog ve diyetisyenimiz bulunuyor. Artık vatandaşlarımız bu hizmetler için merkeze gitmek zorunda kalmayacak. Mutlu bir Muradiye için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.