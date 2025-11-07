Yunusemre Belediyesi'nden 10 Kasım'a özel sergi

Manisalı 18 sanatçının 30 eserinin yer aldığı "Atatürk Resim Sergisi", Yunusemre Belediyesi hizmet binasında sanatseverlerle buluştu. Yaklaşık üç ay süren bir hazırlık döneminin ardından tamamlanan eserlerde, sanatçılar Atatürk’ün yaşamından ve Cumhuriyet değerlerinden ilham aldı.
Serginin açılışına Belediye Başkanı Semih Balaban ve Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca, Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan katıldı. Sanatçıları kutlayan Balaban, sanatçılara teşekkür belgelerini takdim etti.
Sergi, 10 Kasım Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.