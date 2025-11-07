Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yunusemre Belediyesi'nden 10 Kasım'a özel sergi

Yunusemre Belediyesi'nden 10 Kasım'a özel sergi

7.11.2025 14:27:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
Takip Et:
Yunusemre Belediyesi'nden 10 Kasım'a özel sergi

Yunusemre Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 87'nci yılında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyetin ruhunu sanatla buluşturan etkinlikte, 18 sanatçının 30 eseri yer alıyor.

Manisalı 18 sanatçının 30 eserinin yer aldığı "Atatürk Resim Sergisi", Yunusemre Belediyesi hizmet binasında sanatseverlerle buluştu. Yaklaşık üç ay süren bir hazırlık döneminin ardından tamamlanan eserlerde, sanatçılar Atatürk’ün yaşamından ve Cumhuriyet değerlerinden ilham aldı.

Serginin açılışına Belediye Başkanı Semih Balaban ve Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca, Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan katıldı. Sanatçıları kutlayan Balaban, sanatçılara teşekkür belgelerini takdim etti.

Sergi, 10 Kasım Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek. 

İlgili Konular: #mustafa kemal atatürk #10 kasım #Yunusemre Belediyesi