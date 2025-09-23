Yunusemre’de Halk Mandıra ile buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yanında olmaya, bütçelerine destek olmaya devam ediyor. Şehzadeler ilçesinde açılan Kent Lokantası ve Halk Mandıra açılışının ardından Yunusemre ilçesinde de Halk Mandıra açılışı gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ata Temiz ve Ulaş Aydın, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı törenle Halk Mandıra’nın kurdelesi kesilerek hizmete başladı.

AÇILIŞ ÖNCESİ ESNAFLAR ZİYARET EDİLDİ

Başkan Besim Dutlulu, Laleli Mahallesi’nde yapılacak olan Halk Mandıra açılışı öncesinde esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler dileklerinde bulundu. Esnaflarla kısa bir sohbet eden Başkan Dutlulu, talep ve önerilerini dinledi, işlerinin bereketli olması temennisinde bulundu.

“TEK AMACIMIZ HALKIMIZIN YANINDA OLMAK, ONLARA DESTEK SUNMAK”

Manisa’da sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok hizmeti hayata geçirdiklerini ve yeni açılışlarla bu anlayışı büyütmeye devam edeceklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaş odaklı projelerin artarak süreceğinin altını çizdi. Başkan Dutlulu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bugün burada sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Sabah Şehzadeler’deydik, şimdi Yunusemre’deyiz; yarın Turgutlu, Pazartesi günü ise Gördes’te olacağız. Bu, Ferdi Başkanımızın çok güzel bir projesiydi, katkı sunmak da bizlere nasip oldu. Ferdi başkanımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Bazılarına küçük ve önemsiz görünebilir ama hem Manisa’mız, hem halkımız, hem de ülkemiz için son derece değerli bir projenin, Halk Mandıra’nın önündeyiz. Halk Mandıra’da yer alan tüm ürünler kooperatiflerden temin ediliyor; peynir, süt, tereyağı, et, kıyma, zeytinyağı, yaprak, bal ve benzeri ürünler yani bölgemizde üretilen birçok ürünü, vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz. Buradaki amacımız haksız rekabet yaratmak ya da esnafımıza zarar vermek değil. Bizim tek amacımız halkımızın yanında olmak, onlara destek sunmak. Halk Mandıralarımız sayesinde hem yerel üreticilerimizi destekliyor, hem de Manisa’mızın kaliteli ve doğal ürünlerini daha ekonomik fiyatlarla halkımızla buluşturuyoruz.”

“MANİSA HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Belediyelerin bu ekonomik şartlarda sosyal projeler ile halka yardım eli uzatması gerektiğini söyleyen Başkan Dutlulu, “Keşke kimsenin Halk Mandıra’ya ihtiyacı olmasa, kimsenin Kent Lokantası’na ya da sosyal desteklere ihtiyaç duymadığı bir ülkede yaşasak. Ama ne yazık ki ülkemiz şu an böyle bir durumda değil. İşsizlik ciddi boyutlarda. Çalışanlar, aldıkları maaşlarla geçinemiyor. Çocuğunu okutan aileler, yurt parasını karşılamakta zorlanıyor. Emekliler geçim sıkıntısı içinde. Bu tablo karşısında belediyelerin sadece yol, park, kavşak, bina yapmakla yetinmemesi, mutlaka vatandaşa doğrudan dokunan sosyal projeler üretmesi gerekiyor. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Kent Lokantaları, Halk Mandıralar açıyoruz; öğrencilere burs veriyor, kırtasiye desteği sağlıyoruz. Manisa’mızda zor durumda olan ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatıyoruz. Her yaptığımız yatırımda, küçük ya da büyük fark etmeksizin, Manisa halkının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“LALELİ’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE DEVAM EDECEĞİZ”

Laleli Mahallesi’nde bulunulmasından dolayı vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen kentsel dönüşüm projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Dutlulu, şu ifadeleri kullandı: “Kentsel dönüşümle ilgili çok önemli bir proje var. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Biz dedik ki, Rantı yüksek katlara, müteahhitlere aktarmayacağız. Rantı, bir kişiyi zengin etmek için kullanmayacağız. Yenilenmesi gereken evler için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bu süreçte kişiler değil, halkımız esas olacak. Laleli de bu mahallelerden bir tanesi. Kentsel dönüşüm çalışması burada da devam ediyor. Mahalle halkımız ve muhtarlarımızla bir araya geldik. Hiçbir sıkıntı yaşanmadan sürecin ilerlemesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Yunusemre Belediyesi ile el ele verdik, projeyi birlikte sürdüreceğiz. Sizler, bizleri kötüleyenleri, yalan yanlış konuşanları önemsemeyin. Mahkeme süreçlerini başlatan ve bu projenin önüne geçmeye çalışanlar, bugün karşısında olduklarımızdır. Ama kentsel dönüşümü hayata geçirmek ve tamamlamak için mücadele eden bizleriz. Bu mahallenin yenilenmesi için tüm gücümüzle çalışacağız. Sadece sosyal projelerde değil, imar konusunda da halkımızın yanında olacak, halkçı projeler üretmeye devam edeceğiz.”

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞE DEVAM EDİYORUZ”

Sosyal belediyecilik hizmetlerine devam edeceklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, “Besim Dutlulu başkanlığında halkçı sosyal belediyeciliği uyguluyoruz. Bunlara devam edeceğiz. Kentsel dönüşümü de halkın çıkarları doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Ferdi başkanı da saygıyla anıyoruz. Bayrak emin ellerde. Besim başkanın verdiği destekle, halktan aldığı güçle en iyi şekilde yöneteceğiz. Yunusemre’ye böylesine bir yatırım kazandırması nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN HALK MANDIRA HİZMETE BAŞLADI

Yapılan konuşmaların ardından, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve protokol üyelerinin katılımıyla Halk Mandıra’nın açılışı kesilen kurdeleyle yapıldı. Başkan Dutlulu ve beraberindeki heyet mandırayı gezerek içeride yer alan ürünleri inceledi ve ilk satışı gerçekleştirdi.