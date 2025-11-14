Yurttaşlar Gediz için harekete geçti

Ege Bölgesi’nin en önemli su kaynaklarından biri olan Gediz Nehri, kuraklık ve kirlilik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kütahya’dan doğarak Uşak ve Manisa’dan geçtikten sonra İzmir Körfezi’ne dökülen Gediz, sanayi kuruluşlarının bıraktığı atıklarla ölme noktasına geldi. Bir zamanlar içilebilen nehirde neredeyse hiçbir canlı yaşamazken Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, “Gediz Ölüyor, Birlikte Durduralım” adıyla kampanya başlattı. Gediz’in temizlenmesi, korunması ve sürdürülebilir yönetimi için acil önlem çağrısı yapan platform, yurttaşları ve paydaşları bilgilendirmek için ziyaret eden platform yönetimi yol haritasını belirlemek için belediyelerle, kooperatiflerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Platform Sözcüsü Ramis Sağlam, temsilcimiz Mehmet Şakir Örs’e “Gediz Kirliliği ön çalışma” dosyasını teslim etti.

ÇALIŞMALAR YARIDA KALDI

Gazetemizin İzmir bürosunu ziyaret ederek yapılan ve yapılacak çalışmaları anlatan Platform Sözcüsü Ramis Sağlam, “Gediz Nehri, binlerce yıldır Ege’nin can damarı. Kütahya’dan doğup Foça’da denizle buluşan bu nehir artık yaşam taşımıyor, ölüyor” dedi. Bugüne kadar sayısız çalıştay, kurultay ve bilimsel çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çeken Sağlam, “Bu çalışmalar çok değerli ancak pratik hayatta karşılık bulmadı. Gediz Nehri kirliliği 17 bin 600 kilometrekarelik bir alanın içindeki habitatı etkiliyor.

‘ASIL MAĞDURLARLA ÇALIŞIYORUZ’

Sanayi atıklarının ve tarım ilaçlarının Gediz’in suyunu zehre, deltayı ölü toprağa çevirdiğini anlatan Sağlam, “Kirlilik 17 bin 600 kilometrekarelik bir alanın içindeki habitatı etkiliyor. 205 kuş ve 308 bitki türü ile bölgede tarım, hayvancılık ve balıkçılık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu kez odak noktamız, asıl mağdur olan üretici köylüler, kooperatifler, mahalle muhtarları ve yerel yönetimler olacak. Çevre örgütlerinin deneyimleriyle birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yerel yönetimleri harekete geçirmeyi hedefliyoruz” dedi. Gediz Nehri’ndeki kirliliğin sadece Foça’yı ilgilendirmediğini ifade eden Sağlam, çalışmaları havza boyunca genişletileceğini aktardı.