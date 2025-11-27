"Zamansız Kadınlar" gösterisi ayakta alkışlandı

‘Sanat Şehri Denizli’ vizyonuyla kültür ve sanat etkinliklerine devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunda ve gelişiminde öncü rol oynamış, ilham veren kahraman kadınların hikayeleriyle dolu özel bir tiyatral gösteriye ev sahipliği yaptı. DBB Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda düzenlenen bu özel geceye; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, IWSA (Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği) Denizli Şubesi Başkanı Engin Çaputçu ve davetliler katıldı.

İLKNUR GÜNTÜRKÜN KALIPÇI’NIN ANLATIMIYLA TARİHE YOLCULUK

"Zamansız Kadınlar" adlı tiyatral gösteri, Araştırmacı-Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın etkileyici anlatımıyla sahneye taşındı. Davetliler, eğitimden sanata, siyasetten spora kadar pek çok alanda ilklere imza atan cesur kadınların hayatlarına, mücadelelerine ve başarılarına yakından tanıklık etme fırsatı sundu. Etkinlikte rol alan kadınlar ise giydikleri dönem kıyafetleri, gururla taşıdıkları üniformaları, taktıkları aksesuarlarıyla, zamansız kadınların ilham dolu hikayelerini canlandırarak izleyicileri adeta zamanda bir yolculuğa çıkardı.

“MUTLU İNSANLARIN ŞEHRİ DENİZLİ’Yİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Cumhuriyetin değerlerine ve kadınların rolüne dikkat çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Kültürel etkinliklerimizle toplumsal hafızayı diri tutmayı ve yeni nesillere bu başarı dolu hikâyeleri aktarmayı önemsiyoruz. Kadınlarımızın eşit haklara sahip olduğu, hak ettikleri yere geldiği ve özgürlükleri için kimsenin icazetine ihtiyaç duymadığı bir toplum yaratacağımıza, bu şehrin ve bu ülkenin kaderini değiştireceğimize biz inanıyoruz. Bu şehrin kaynaklarıyla ‘Mutlu İnsanların Şehri Denizli’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Tarihimizin gururla dolu sayfalarına tanıklık ettiğimiz bu ilham verici geceyi düzenleyen ve emek veren herkesi kutluyorum” dedi.

ENGİN ÇAPUTÇU’DAN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na verdikleri destek ve katkıları için teşekkür eden IWSA Denizli Şubesi Başkanı Engin Çaputçu, “Bu etkinlik, Cumhuriyetimizin aydınlık yolunda iz bırakan, cesaretleriyle yeni yollar açan Türk kadınlarının yaşam hikayelerini dinlemek, hatırlamak ve onların mirasını geleceğe taşımak için bir ahde vefa projesidir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu, bu gecenin hayata geçmesinde önemli bir destek vererek iş birliği örneği gösterdi. Senelerdir hiçbir başkanımızdan böyle bir destek almadık. Bir kadın derneği olarak kadınlarımız adına, başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.