Zeytin üreticisinin yüzü rekoltede gülmedi: Kalite var, umut yok

Zeytin hasadının başladığı şu günlerde, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin (UZZK) beklenen 2025-2026 sezonu rekolte tahmin raporuna göre geçen yıl 3.7 milyon ton olan zeytin rekoltesinin bu yıl yüzde 35’lik bir düşüşle 2.45 milyon tona gerilemesi bekleniyor. UZZK Başkanı Mustafa Tan, “Şu an için 740 bin ton sofralık zeytin ve 310 bin ton zeytinyağı üretiminin gerçekleşeceği tahmin edilmiştir” diye konuştu. Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, “Bazı firmalar erken hasada başladı ancak 100 kilo zeytinden 10- 12 litre yağ çıkartabiliyorlar. Bu normalde yüzde 18-20 oluyordu” dedi.

AKOVA: KALİTE ARTTI

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, “Kuraklık etkiledi ama kalite olarak çok arttı bu yıl. Su baskılı yerine kontinü fabrikalar olduğu için artık zeytinler daha hızlı sıkılıyor ve daha kaliteli yağlar üretiliyor” derken Ali Yılmaz Diker de “Sezonun tek avantajlı yönünü yağmurun 42 gün önce yağması oldu. Kaliteyi artırdı. Geçen sene yağış çok geç geldiği için zeytin dalında kurumuştu” ifadelerini kullandı.

MADEN YASASI ETKİSİ

İklim krizinin de rekolteyi etkilediğini anlatan Ali Yılmaz Diker, “Geçen yıl zeytinyağı ihracatı önce durduruldu ve sonra da fiyatları düştü ve zeytin üreticinin elinde kaldı. Yeterli gelir elde edemediği için de zeytinliklerine gerekli bakım tedbirlerini yapmadı. Geçen yıl üretici kazanamadığı için de mazota art arda gelen fahiş zamlardan dolayı zeytinliklerdeki gerekli temizliği yapamadığımdan dolayı çıkan orman yangınları sebebiyle zeytin ağaçları yandı. Ülkemizde zeytinlik alanların sahillerde olması sebebiyle imara açılmasından dolayı zeytin ağaçlarının sayısı her geçen gün eksiliyor. Zeytin ağaçlarının madencilik alanlarından taşınmasına itirazlar devam ederken ve konu AYM’e taşınmış iken madenciler adeta yangından mal kaçırırcasına zeytin ağaçlarının üzerindeki mahsul bile toplanmadan kepçe ve kamyonlar ile bilinmeyen bir yerlere götürdüğünden dolayı zeytin mahsulü bu yıl çok daha az” diye konuştu.