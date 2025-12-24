Zübeyde Hanım Stadı futbol şehri İzmir’e değer katacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemal Tugay, 12 Aralık’ta İzmir’in iki köklü spor kulübü Göztepe ve Karşyaka’yı aynı gün içinde ziyaret ederek kulüp yöneticileriyle görüşmüştü. Sürekli okurlarımız hatırlayacaktır; Dr. Tugay’ın Göztepe ziyaretini Cumhuriyet Ege’deki bir yazımda değerlendirmiştim. Bu defa Dr. Tugay’ın KSK ziyaretini ve bu zyarette de gündeme gelen Karşıyaka’ya yapılması söz konusu olan stada ilişkin son gelişmeleri ele alacağım.

Dr. Tugay, Karşıyaka'nın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gerçekleştirdiği ziyarette KSK Başkanı Aygün Cicibaş, eski başkanlardan Azat Yeşil, futbol şube yönetimi ve yeşil-kırmızılı futbol takımından oyuncularla bir araya geldi. KSK yönetimiyle Zübeyde Hanım Stadyumu adını alacak olan, 10 yıl önce yıkılan eski ilçe stadı arazisine yapılacak yeni statla ilgili görüşen Tugay, stadın 2–3 ay içerisinde temelinin atılacağını ve kendi görev süresi içinde de tamamlanacağını ifade etti.

TUGAY’DAN ZÜBEYDE HANIM STADI MÜJDESİ

Dr. Tugay ziyaretin ardından, "Görüşmemizde yapacağımız Zübeyde Hanım Stadı'mızla ilgili gelişmeleri değerlendirdik, stadımızı üç yıl içinde sporseverlerle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi. Başkan Tugay, KSK ziyaretinden iki gün önce, 10 Aralık’taki İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Birinci Oturumu sırasında da AK Parti Meclis Üyesi Adem Öztürk’ün soruları üzerine statla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

“Stat konusunda bakanlık ile henüz protokol yapmadık. Yapılmaya çok yakınız, yapılacak. Bir taraftan ruhsat hazırlığı yapılıyor. Proje tamamlandıktan sonra ihale süreci başlayacak ve inşaat süreci de başlayacak. Bu sene inşaatın başlama zamanı belli bir zaman alabileceği için bütçeye daha az bir rakam konmuş olabilir. İşin gidişatına göre yapılacak. Üç yıl içerisinde bu stadı tamamlayacağımızı ve Karşıyaka’ya teslim edeceğimizi söyledim.”

Zübeyde Hanım Stadı da hayata geçtiğinde bir futbol şehri olan İzmir’e değer katacak. Göztepe Gürsel Aksel ve Mustafa Denizli Stadı gibi futbol mabetlerine bir yenisi eklenecek ve bir asrı çoktan geride bırakan önemli futbol markası KSK’nın üst liglere doğru yönelimine katkıda bulunacak. Bu arada koşullar umarım Zübeyde Hanım Stadı’nın 20 bine doğru bir tribün kapasitesini sağlar. Süper Lig (o zamanki adıyla Türkiye 1. Ligi) ik başladığında tam beş İzmir ekibi vardı; KSK, Altay, İzmirspor, Altınordu ve Göztepe. Şimdi İzmir’i Süper Lig’de sadece Göztepe temsil ediyor. “Süper Lig’de iki..üç..daha fazla İzmir takımı” sloganım malum; umuyor ve diliyırum ki ileride, birkaç yıl içinde Süper Lig’de en azından bir Göztepe-KSK derbisi izleriz. Tabii o derbi de yıkılıp yerine yapılacak 50 binlik olimpik Atatürk Stadı’nda oynanmalı. Bu konuda da yetkililerin kulağına kar suyu kaçırmış olalım.

KSK BAŞKANI CİCİBAŞ’TAN ZİYARET AÇIKLAMASI

KSK Başkanı Cicibaş da Dr. Tugay’ın ziyaretiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’ın Karşıyaka Spor Kulübü Selçuk Yaşar Tesisleri’ni ziyareti, şahsım adına, yönetim kurulumuz ve büyük taraftarımız adına bizlere büyük bir onur ve mutluluk vermiştir. Zübeyde Hanım Stadyumu ile ilgili yapılacak çalışmalar konusunda gerçekleştirdiğimiz istişare, hem kulübümüzün bugününe hem de yarınlarına dair umutlarımızı güçlendirmiş; sürecin tüm detaylarıyla ele alınması bizlere güven ve motivasyon sağlamıştır.”

TUGAY KSK FUTBOL TAKIMIYLA DA BİR ARAYA GELDİ

Başkan Tugay KSK ziyaret programında TFF 3. Lig’de mücadele eden ve bu sezon şampiyonluk yarışı yapan futbol takımının teknik direktörü Burhanettin Basatemür, takım kaptanı Ensar Akgün ile futbolcular Sadri Ege Dipçi, Adem Yeşilyurt ile de bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.Zübeyde Hanım Stadı futbol şehri izmir’e değer katacak

