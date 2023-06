Alternatif müzik sahnesinin yükselen sesi Billur Battal

Yayınlanma: 18.06.2023 - 13:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 13:00

Son yayımladığınız şarkıların sözlerine bakınca sanki bir şeylerin yolunda gitmediğini düşündüm. Nasılsınız?

Teşekkür ederim, doğru düşünmüşsünüz ama daha iyiyim. Son bir yıl benim için epey zor geçti. Şimdi iş odaklı bir sürece girdim ve daha iyi hissediyorum.

Şarkılarınızda konu açısından bir süreklilik mi var?

Evet, planlı olmasa da bir süreklilik oldu. Solo kariyerime başladığımda şarkı yazma süreci benim için çok zor açılan bir kapı oldu. Şu an kendimi daha rahat ifade edebildiğimi hissediyorum. Söz ettiğim zor dönemde de yaşadığım her şeyi not almaya, hislerimi yazıya dökmeye özen gösterdim. Olumsuz deneyimlerimden olumlu bir sonuç çıkarmaya çalıştım. Özneler ve olaylar değişse de bakış açım değişmediği için benzer temalarda ilerliyor şarkılar. Şimdilik.

Kelepçeler’de önceki parçalara kıyasla farklı bir bass ritmi hissediliyor...

Şarkılarımı Arsan Salaryfar ile birlikte yapıyoruz. Kendisi hem çok yakın arkadaşım, hem de inanılmaz yetenekli bir prodüktör. Yapım süreci diğer şarkılarımdan biraz farklı ve keyifliydi. Çaresiz hissettiğim bir zamanda bu döngüden çıkmak için üretimime odaklanmak istiyordum. Çalışırken yazdıklarımı birleştirdik ve gördük ki başka zamanda yazdığım sözler birbiriyle çok benzer konularda. Birkaçını harmanlayıp bir hikaye oluşturduk. Şarkının nakaratı bambaşka bir konudaydı ama agresif bir yaklaşımın bu şarkıya yakışacağını düşündük. Nakarat melodisi ondan çıktı, ben de devamını getirdim. Çalışırken sözlerime dokunuşları da oluyor ama Kelepçeler beraber yazdığımız ilk şarkı oldu. Arsan’ın sound’unda bass yürüyüşleri ön planda. Kelepçeler alternatif bir pop şarkısı oldu. Elektronik bir prodüksiyonu var ve future bass öğeleri içeriyor. Ses tasarımı ve vokal melodilerinde R&B ve trap türlerine göz kırpan yerleri var. Hatta bir vokal melodisi alaturkaya kayıyor bile diyebilirim. Ben o kısmı çıkarmayı düşünürken müzisyen arkadaşlarımın ağzına takılmasıyla tutmaya karar verdik. Vokal tavrını değiştirip şarkıya uygun bir hale getirdik. Şarkının ikinci yarısından itibaren değişen vokal tavrıyla bass nüansları birbirine eşlik ediyor. Vokal kayıt ve prodüksiyonunda Dolu Kadehi Ters Tut sahnesinde beraber çalıştığımız Şener Engin; görsellerde bir önceki teklim Histeri’nin de görsel dünyasını tasarlayan Kaan Walsh yer aldı. Küçüklüğümden beri popüler kültüre olan ilgim ve prodüktörümün deneyselliği birleşince böyle bir iş çıktı ortaya.

Gençlerin beğendiği bir genre’da üretim yapıyorsunuz. Dinleyicilerinizden aldığınız geri dönüşler nasıl?

Aslında bir genre’ya odaklı şekilde çalışmıyoruz hiçbir zaman. Beste özelinde ne hissediyorsak o şekilde ilerliyoruz. Hatta çoğu zaman deneyselliğin sınırlarını zorlayıp sonradan biraz daha kolay dinlenebilir hale getiriyoruz parçaları. Henüz minik ve tatlı bir kitlem var. Her geridönüş çok değerli, beni motive ediyor.

Sizi sanat üretimine iten motivasyonlar nedir?

Gözlemlediğim her şey ve performans yapma isteğim sanırım. Bir filmden, bir sahne performansından ya da yaşadığım herhangi bir olaydan, bir histen etkileniyorum. Bu yoğun ve karmaşık duyguları kelimelere döküp insanları bambaşka bir ruh haline sokmak, insalara bir şeyler hissettirebilmek çok hoş bir deneyim. Sanatın birçok alanından bu tatmini yaşıyoruz hepimiz. Benim de biraz da olsa bunu yansıtma ihtimalim varsa insanlara, ne mutlu bana.

MÜZİKTE GÜÇLÜ KADINLAR HEDEFTE

Sektörde halihazırda çeşitli işlerde de bulunuyorsunuz ancak tek başına duran genç bir kadın sanatçı olarak karşılaştığınız zorluklar var mı?

Birkaç yıldır aktif olarak sahne alıyorum. Etrafımdaki müzisyenlerin çalışma süreçlerine tanık oluyorum. Henüz solo olarak konser yapmadığım için biraz dışarıdan bir gözle cevap vereceğim bu soruya. Maalesef sektördeki kadın ve erkek arkadaşlarım arasında gördüğüm fark, özellikle güçlü bir imaj çizen kadın sanatçılara karşı organizatörlerin ve yapım şirketlerinin daha uzak durması. Bir erkeğin sahnedeki aşırı hareketleri “şov” olarak görünürken, kadınlara karşı daha yargılayıcı bir konumdalar. Bu zamanda bu yaklaşımla karşılaşmak endişe verici gerçekten.