Amerika’nın taşralıları
Amerika’nın “hillbilly” (hödük) olarak bilinen taşralı yaşamının kökenlerini irdeleyerek ses getiren yazar Donald Ray Pollock’ın öykü kitabı raflardaki yerini aldı.
Amerika’nın “hillbilly” (hödük) olarak bilinen taşralı yaşamının kökenlerini irdeleyerek ses getiren yazar Donald Ray Pollock’ın hem “yere sermek” anlamına gelen hem de doğup büyüdüğü kasabasının ismi olan “Knockemstiff“ başlıklı öykü kitabı raflardaki yerini aldı.
18 öyküden oluşan, Avi Pardo çevirisiyle yayınlanan ve İthaki Modern serisinden çıkan kitap, yıllarca kâğıt fabrikasında işçilikten kamyon şoförlüğüne pek çok iş yaptıktan sonra ilk kitbaını 54 yaşında yayımlayan Pollock’un yaşamından esintiler barındırıyor.
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