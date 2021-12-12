Antalya'nın yeni turizm rotası tenis!

12 Aralık 2021 Pazar, 13:00

Türk turizmi, kuşkusuz ki pandemi dönemi hariç ülkenin en önemli gelir kaynağı.

Ve bu kaynak içinde de yaz dönemine odaklı dünyanın belki de en lüks otel serileri özel bir yere sahip.

Deniz, güneş, kum üçlemesi mayıs ile kasım arasında özellikle Antalya merkezli turizm beldelerinin en önemli kozu.

Peki ya geride kalan 5 ayda ne yapacaktı bu tesisler?

Antalya yıllarca önce rotasını futbol turizmine çevirdi. Dünyanın 4 bir yanından takımlar geldi, lüks oteller, dev sahalar, hatta otel içinde statlar bile inşa edildi; hatta önemli turnvular oynandı.

Gloria grubuyla golf turizmi patlama yaptı. Bir ara dünya serisinin önemli organizasyonları Antalya'ya geldi. Şimdilerde ise Antalya'nın özellikle Belek tatil beldesi tenis turizminin gözdesi. Her yıl binlerce tenis tutkunu, tenis meraklısı ve daha önemli profesyonel tenisçi Türkiye'nin 1 numaralı turizm destinasyonun yolunu tutuyor.

Tenisin göbeğinde ise Megasaray var. Bölgenin lüks otellerinden biriyken, 'müşteri talebi' doğrultusunda açtığı 2 toprak kort, Megasaray Tatil Köyü'nü, tenis dünyasının odağına taşımış durumda. O, 2 korta kısa sürede 47 tane daha eklemişler. Deniz kenarındaki otelin sınırları yetmeyince, yürüme mesafesindeki bir başka alana MTA; yani Megasaray Tenis Akademisi'ni kurmuş şirketler grubunun başkanı Kemal Şahin.

Şimdilerde tam 49 kortları var. Hepsi aydınlatmalı, tamamına yakını uluslararası standartlarda, bir bölümü kapalı. Hatta öyle ki, tribünlü olanında, uluslararası turnuvalar düzenleniyor. Sadece yılbaşı haftası etkinlik yok. Onun dışında uluslararası tenis federasyonunun kadın ve erkek turnuvaları, kamplar, özel turnuvalarla kortlar, doğal olarak da otel grubu 52 hafta boyunca kalmıyor.

Civardaki birçok lüks otel, kış aylarında kapılarını kaparken, tenis sayesinde Megasaray ve spora yatırım yapan gruplar ülkeye kaynak sağlıyor.

100 TURNUVA

İş hayatına tekstil sektörü ile atılıp turizm yatırımları yapan ve son dönemde de tenisi 'bacasız sanayi' olarak gören Kemal Şahin, tenis merakını ve tenisin bölgeye getirdiği canlılığı şöyle anlattı:

"Biraz da benim eşimin ve çocuklarımın tenise merakı bizi bu işlere yönlendirdi. Bir iki kortla başladık. Tatil için buralara gelen Alman turistler tenis taleplerini iletince bir planlama yaptık. Önce toprak kortlar açtık. Sonraki sene onları ışıklandırdık. Çünkü yazın gündüz o sıcakta oynamak çok zordu. Ardından niçin bir kulübümüz olmasın, niçin sporcu yetiştirmeyelim dedik. Bir kulüp, daha doğrusu bir tenis akademisi kurmak istedik. En iyi kortları, en iyi olanakları yaratıp, en iyi antrenörlerle çalıştık. 10 civarı antrenörümüz var. MTA'daki öncelikli bir hedefimiz de tenisçi yetiştirmek. Tenis okulları açtık, okullarda kuralına göre yetişenler tenis sporunun profesyonel isimleri arasına katılıyorlar. Şu an milli sporcularımız var. Son dönemde milli takımlara 6 sporcu gönderdik. Uluslararası turnuvaya gidip dünya sıralamasında 400 ile 700 arasında mücadele eden evlatlarımız var.

Tesise dönersek; yılda 100'ün üstünde turnuvamız var, ki bu dünya ölçütlerinde önemli bir rakam. Önceden turizm sayesinde 3 ay yüzde 90'ların üstünde doluluk oranı sağlayan bir turizm yapısı vardı bölgemizde. Sonra bu süre emekli misafirlerimizle 6-7 aya çıkmıştı. Şimdilerde ise tenis sayesinde 360 gün bir faaliyet içinde. Bu sayede ölü aylarda boş yatakları spora yönlendirdik, çalışanlarımıza 6-7 ay değil 12 ay iş olanağı sağladık. Tenis sayesinde de ciro ve büyüme anlamında yüzde 20'lik bir avantajımız oldu. Bir tür alternatif turizm modeli yarattık. Evet futbol vardı, golf vardı, ama tenis bizim çabalarımızla yaşayan ekonomi olarak yerini aldı."

Tenis akademisinin artık dünyaca bilinen bir merkez olduğuna dikkat çeken Kemal Şahin, "ATP ve WTA'da ilk 20-30'lardaki isimler de Türkiye'yi tercih ediyor. Özellikle MTA, yumuşak havası, 24 saat çalışma imkanı veren yapısı ile tercih konusu. Bisiklet parkurları, yüzme ve fitness olanakları da üst düzeyde. Uluslararası tenis federasyonu ITF ve Tenis Federasyonu ile çok koordineli bir çalışmamız var. Antalya Belek’te yeni yapmış olduğumuz spor merkezimizde 21 adedi kırmızı toprak kort, 4 adet sert zemin toprak kort, 2 adet padel kort olmak üzere toplam 27 tenis kortu bulunmaktadır. İlaveten Club Mega Saray içerisinde 10 adedi kırmızı toprak kort, 12 adet suni çim halı zemin olmak üzere toplam 22 tenis kortu bulunmakta."

Kemal Şahin, geleceğe dönük çalışmaları olduğunu da söylerken, "Örneğin son yıllarda plaj tenisi ilgi görüyor, bu konuda çalışmalarımız var. Yeni otelimiz ise sporun tüm olanakları ile donanmış olacak" ifadelerini kullandı.